百萬YTR黃大謙花蓮救災 滿身泥土「默默挖不停」被讚爆低調超人

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬YouTuber黃大謙現身花蓮災區化身「低調超人」！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，泥沙吞沒校園與民宅，全台志工齊聚救災，近日有網友在光復國中巧遇黃大謙，只見他全程埋頭鏟土、毫無明星架子，甚至沒人認出，低調身影被曝光後掀起熱議。

黃大謙低調隱身花蓮災區協助救災。（組合照，翻攝自IG、Threads）

當時在場的志工透露，眾人正忙著清理校園淤泥時，意外發現黃大謙也在其中，他沒有高調打卡或拉關注，而是專心揮動鏟子，汗流浹背不停歇。該名網友見狀驚呼，「我鏟三小時快中暑，他卻完全沒休息，國中挖完還跑去別的地方繼續挖！」直言能與他同場救災「相當榮幸」。

請繼續往下閱讀...

這則分享曝光後，網路上揚起一片盛讚狂刷「低調超人」、「默默幫忙才更加分」、「他每次都這樣，真心欽佩。」還有人指出，黃大謙最新影片收益全數捐出，平時就常做善舉，如今默默現身災區救災更讓人動容，甚至有人回憶「他去投票所當開票員時也是這樣低調。」

黃大謙本人也透過IG限時動態號召志工加入，提醒有意前往者自備裝備、聽從指揮，並分享雨鞋塞鞋墊、穿厚底襪等實用秘訣，他強調「現在還有上百戶人家需要清淤，四五個人一整天，可能還清不完一間房。」更叮嚀災區危險多，不建議攜帶小孩。黃大謙的實際行動與低調姿態，讓網友直呼「這才是真正的超人！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法