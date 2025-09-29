于朦朧成禁詞！新疆好友居錸提演唱「勇喊本名」悼念

〔記者傅茗渝／台北報導〕中國男星于朦朧墜樓身亡震驚各界，網路仍充斥各種揣測。與他在《快樂男聲》結緣的新疆歌手居錸提，28日在演出中，公開提到于朦朧，並以新歌悼念摯友。

居錸提在台上介紹新作〈你在聽嗎〉，提及于朦朧。（翻攝自微博）

居錸提唱到第二首歌前，先停下來向觀眾介紹剛完成的新作〈你在聽嗎〉，這首歌當晚首唱。他表示：「這首歌是我前幾天剛寫完的歌，第一次在北屯唱，這首歌對我來說很有意義，也很重要。」接著又說，新歌是寫給自己的好朋友的，「他前段時間去了另外一個美麗的一個世界，他也是新疆人，也是我們新疆的驕傲，他去年也代表我們新疆人民參加了央視春晚，希望大家永遠記住他，他叫于朦朧。」台下觀眾聽到也報以掌聲。

居錸提首唱新作，直喊于朦朧名字。（翻攝自微博）

此外，于朦朧的恩師孫德榮今下午也在新莊地藏王菩薩廟舉行「為于朦朧超渡法會暨追查真相說明會」，親自向神明稟告事件經過，並播放兩人9年前的錄音。孫德榮強調會盡力替愛徒討回公道，粉絲帶來的供品也將全數捐出做公益，場面莊嚴又感人。

