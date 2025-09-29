于朦朧多年摯友曬藏頭詩暗諷 中共官媒持續刪文網秒懂

于朦朧（左）和歌手居來提（右）認識於2013年中國選秀節目《快樂男聲》，兩人同為新疆人。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧在9月11日不幸墜樓身亡，享年37歲。雖然警方火速以「無刑事嫌疑、酒後失足」對外公布，但外界始終不買帳，質疑聲音不斷升溫。尤其事後多個中共官媒大動作清空評論區，更讓輿論覺得背後隱情撲朔迷離。

針對這場風波，與于朦朧相識十餘年的歌手居來提，成了少數公開發聲的藝人。兩人自2013年《快樂男聲》認識後成為好友，新疆同鄉情誼深厚。在得知噩耗的當天，居來提就在網上自彈自唱悼念，最後更忍不住落淚低頭，令人動容。

居來提發的短文疑似藏頭詩。（翻攝自微博）

在隔日的社群貼文裡，居來提更曬出一張黑底白字的圖片，字裡行間被認為藏有玄機，其中「惡人太多」四字更是引發激烈討論。網友紛紛留言：「懂得都懂」、「這話太直白」，甚至有人直言「喝醉失足的說法根本不可信」，懷疑他知道更多內幕。

此外，居來提在昨（28）日登上新疆北屯的拼盤演唱會舞台，再次選唱送給摯友的歌曲，他當眾喊出：「請大家記住他，他叫于朦朧」，成為首位在公開場合提及于朦朧的藝人。與此同時，多個官媒的評論區依舊被清空，從「北京住宅好嗎？」到「5樓應該怎麼下？」等留言全數消失，讓不少網友直批「越刪越可疑」。

