娛樂 最新消息

舒淇《女孩》為何沒報金馬獎？ 製作公司澄清：來不及

《女孩》導演舒淇（中）、邱澤（右）、9m88。（甲上娛樂提供）《女孩》導演舒淇（中）、邱澤（右）、9m88。（甲上娛樂提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕舒淇執導處女作《女孩》入選威尼斯影展主競賽、釜山影展主競賽，受到國際矚目，昨天（26日）更獲頒釜山獎最佳導演獎，舒淇成為該獎項首位得主。不過網上傳出，《女孩》並未報名今年第62屆金馬獎，對此製作公司今天（27日）做出回應。

近期網上傳出，《女孩》並未報名金馬獎的傳言，引來議論紛紛，各種臆測滿天飛。記者向製作公司求證，華文創回應：「《女孩》因後製期程趕不及金馬報名相關作業，因此今年未能報名。謝謝。」

《女孩》因後製問題，來不及報名今年的金馬獎。（甲上娛樂提供）《女孩》因後製問題，來不及報名今年的金馬獎。（甲上娛樂提供）

今年金馬獎入圍名單將在10月1日（三）公布，據悉今年同樣精銳盡出，除了陳玉勳導演的《大濛》之外，范冰冰主演、張吉安執導的《地母》也會加入競逐。原先影迷期待鄒時擎執導的《左撇子女孩》能與舒淇執導的《女孩》在金馬一較高下，不過由於《女孩》後製來不及，無緣在金馬看到「女孩對決」。

