阿龐罹淋巴癌後10年未做健檢 「體重飆破104kg」鬆口近況

〔記者林欣穎／台北報導〕49歲藝人阿龐2015年罹患淋巴癌，當時為治療消失螢光幕前，近期他擔任《聚焦2.0》來賓，提及自己罹癌後已經10年未做健康檢查，因過去頻繁到醫院接受治療與檢查，所以不喜歡去醫院。另外他也在現場測量體重，沒想到竟飆升到104公斤，他表示自己經常靠吃東西排解壓力，時常變瘦又復胖，開玩笑稱：「減肥會是下半輩子的志業。」

阿龐表示減肥太困難，自嘲是下半輩子的志業之一。（年代提供）

阿龐在2015年因發現脖子有腫塊，被助理帶去醫院檢查，沒想到竟查出罹患淋巴癌，所幸腫塊僅有指甲般大，手術治療後至今沒有復發，目前已經過10年追蹤期。

請繼續往下閱讀...

但阿龐罹癌後卻再也沒有去做健康檢查，他表示之前因淋巴癌太常到醫院治療及追蹤複診，所以對醫院產生排斥感，多年來對各項指標一無所知，再加上他驚覺候診時患者的年齡層逐漸年輕化，顛覆了「年輕人應該健康」的觀念，讓他感慨「覺得這一切都是宿命」。

阿龐因頻繁進出醫院治療淋巴癌，對醫院產生排斥感。（年代提供）

當年阿龐拍攝《新兵日記》時體重僅65公斤，這次在《聚焦2.0》現場測量體重竟高達104公斤，體重暴增近40公斤，讓人幾乎認不出來。他坦言曾因體重失控氣憤說：「誰說藝人一定要瘦，我瘦也沒有人說我好看！」，透露自己只要工作壓力大，就會用吃美食來犒賞自己，所以經常反覆減肥成功又復胖，不過他也強調工作需要時，還是會努力維持身材。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法