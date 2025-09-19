晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

阿龐罹淋巴癌後10年未做健檢 「體重飆破104kg」鬆口近況

〔記者林欣穎／台北報導〕49歲藝人阿龐2015年罹患淋巴癌，當時為治療消失螢光幕前，近期他擔任《聚焦2.0》來賓，提及自己罹癌後已經10年未做健康檢查，因過去頻繁到醫院接受治療與檢查，所以不喜歡去醫院。另外他也在現場測量體重，沒想到竟飆升到104公斤，他表示自己經常靠吃東西排解壓力，時常變瘦又復胖，開玩笑稱：「減肥會是下半輩子的志業。」

阿龐表示減肥太困難，自嘲是下半輩子的志業之一。（年代提供）阿龐表示減肥太困難，自嘲是下半輩子的志業之一。（年代提供）

阿龐在2015年因發現脖子有腫塊，被助理帶去醫院檢查，沒想到竟查出罹患淋巴癌，所幸腫塊僅有指甲般大，手術治療後至今沒有復發，目前已經過10年追蹤期。

但阿龐罹癌後卻再也沒有去做健康檢查，他表示之前因淋巴癌太常到醫院治療及追蹤複診，所以對醫院產生排斥感，多年來對各項指標一無所知，再加上他驚覺候診時患者的年齡層逐漸年輕化，顛覆了「年輕人應該健康」的觀念，讓他感慨「覺得這一切都是宿命」。

阿龐因頻繁進出醫院治療淋巴癌，對醫院產生排斥感。（年代提供）阿龐因頻繁進出醫院治療淋巴癌，對醫院產生排斥感。（年代提供）

當年阿龐拍攝《新兵日記》時體重僅65公斤，這次在《聚焦2.0》現場測量體重竟高達104公斤，體重暴增近40公斤，讓人幾乎認不出來。他坦言曾因體重失控氣憤說：「誰說藝人一定要瘦，我瘦也沒有人說我好看！」，透露自己只要工作壓力大，就會用吃美食來犒賞自己，所以經常反覆減肥成功又復胖，不過他也強調工作需要時，還是會努力維持身材。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中