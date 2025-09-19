晴時多雲

娛樂 最新消息

周杰倫低調助學6120萬！粉絲齊聲淚讚「成就無數孩子的夢想」

〔記者邱奕欽／台北報導〕天王周杰倫低調行善多年，本報昨（18日）獨家披露周董自2009年至今已經連續17年默默捐款助學，每年固定投入360萬元幫助台灣弱勢學童，立刻在網路掀起熱議，大批粉絲湧入留言，感動直呼「這才是真正的偶像」、「成就無數孩子的夢想。」

周杰倫低調行善17年，為台灣弱勢學童累計捐出6120萬元的善款。（資料照，杰威爾提供）周杰倫低調行善17年，為台灣弱勢學童累計捐出6120萬元的善款。（資料照，杰威爾提供）

「周董」周杰倫17年來累積善款已突破6120萬元，消息經所屬台灣杰威爾音樂證實後，許多粉絲激動力挺，「周董真的太暖了，愛他的理由又多了一個」、「音樂作品陪伴青春，公益行動陪伴社會」、「6120萬不是數字，是孩子的希望」、「舞台上是天王，舞台下是台灣之光」、「專輯說了不做，公益做了不說，這就是周杰倫。」

不僅如此，針對周杰倫低調行善的暖舉，還有許多網友感性表示，「從國中聽《梯田》開始追隨，到現在看見他默默幫助孩子，覺得自己追星的選擇完全正確」、「他不只是創作歌手，而是用實際行動守護下一代」、「周董給台灣的不是偶像距離，而是最真實的榜樣力量」。

網友、粉絲們在新聞留言區一片祝福氛圍，齊聲激讚「謝謝周董用行動溫暖台灣」、「低調17年，這份堅持太讓人敬佩」、「看哭我了！6120萬背後成就無數孩子的夢想。」、「外界一致認為，周杰倫不僅是華語樂壇天王，更是跨世代的公益代表，真實詮釋了「偶像的力量。」

