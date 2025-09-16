開外掛一搶就中？韓國人搶演唱會門票全靠筋膜槍

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕郭彥均、莎莎主持八大《WTO姐妹會》，日前以「台灣人愛排隊，什麼都要搶第一」為題展開討論，節目中，來自韓國的新住民Jina分享韓國人搶演唱會門票的方法，讓現場來賓驚呼連連。

Jina表示韓國人搶演唱會門票一定要第一。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

Jina表示，由於K-POP風靡全球，韓國人在買演唱會門票時，不僅要跟自己人搶，還要跟外國人競爭，所以速度要快。她有一位朋友，都會去網咖搶票，而且是新開的網咖，因為對方認為網路速度會比較快，並且開賣前1、2小時就到網咖準備，活動手指關節暖身，相當搞笑。更重要的是，搶票從來不是一個人的戰爭，朋友們都會組團行動，2、3個人同時搶票，就算其中一人搶輸了，其他人還是有成功的機會。

Jina分享搶票神器。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

最令人驚訝的是，Jina的朋友還準備了一個「搶票神器」，那就是筋膜槍。Jina說，靠手指按滑鼠太慢了，把筋膜槍放在手上震動的話，可以大幅提升點擊速度，提高成功機率，這種「物理外掛」在韓國搶票圈中相當流行。

Jina介紹朋友如何使用筋膜槍，讓搶票速度加快。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

Jina介紹完之後，來賓與主持人都對這個方法讚嘆不已，直呼「太聰明了」，不過，也提醒大家，使用筋膜槍應避開關節和骨骼突出處，因為高頻震動可能對韌帶、關節囊等脆弱結構造成過度壓力或損傷。

