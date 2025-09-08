晴時多雲

娛樂 最新消息

BP Lisa、蕾哈娜最愛LABUBU 二手價跌黃牛停收

Blackpink Lisa（左）和蕾哈娜都是拉布布愛好者。（本報合成圖，翻攝自IG）Blackpink Lisa（左）和蕾哈娜都是拉布布愛好者。（本報合成圖，翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中國潮玩公司「Pop Mart」泡泡瑪特旗下產品「LABUBU」拉布布在全球爆紅。韓國女子天團BLACKPINK成員Lisa被拍到包上掛著拉布布吊飾，更在表演時把自己打扮成拉布布，成為話題。

除了Lisa外，「Lizzo」麗珠、「Rihanna」蕾哈娜等名人也紛紛把拉布布掛在自己的名牌包上，「Lady Gaga」女神卡卡更有同款造型拉布布。

Lady Gaga有同款拉布布。（本報合成圖，翻攝自X）Lady Gaga有同款拉布布。（本報合成圖，翻攝自X）

泡泡瑪特爆紅後，相關產品在二手市場也成為搶手貨，甚至有增值空間。近日，泡泡瑪特旗下第4代迷你拉布布發售，二手價格先漲後跌，讓人嗅出市場風向變化。

第4代迷你拉布布開賣當晚，二手交易平台價格從1500～3200元（人民幣，約合台幣6400～13670元）都有，單盒售價落在89～240元（人民幣，約合台幣380～1025元），隱藏版價格成交價則飆升至千元，人氣強強滾。開賣一週後，二手價開始下跌。

中國潮玩公司「Pop Mart」泡泡瑪特旗下產品「LABUBU」拉布布在全球爆紅。（彭博）中國潮玩公司「Pop Mart」泡泡瑪特旗下產品「LABUBU」拉布布在全球爆紅。（彭博）

昨（7）日中國潮玩二手交易平台，第4代拉布布二手價從1400～1850元（人民幣）都有，冷門款式二手價格掉更快，隱藏款式近3日成交價平均下跌6.68～9.96％。

更誇張的是網路上有黃牛宣布「LABUBU系列暫停收貨」，原因是價格下跌。




