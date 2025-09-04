（影）友情的考驗！《魔法壞女巫：第二部》史詩終章揭幕後真相

〔記者許世穎／綜合報導〕影史最成功的百老匯音樂劇改編電影《魔法壞女巫》即將於今年推出的續集《魔法壞女巫：第二部》迎來震撼人心及感人肺腑的史詩般精彩結局。飾演「西方壞女巫」艾法芭的辛西婭艾利沃表示，希望這會鼓勵大家繼續為自己的信念奮戰，「這真是一場精彩的旅程！」

首部《魔法壞女巫》全球票房賣破7.56億美金（約台幣231.94億元），並入圍包括最佳影片在內的十項奧斯卡，最後贏得最佳服裝設計獎及最佳製作設計獎。《魔法壞女巫：第二部》再度由獲獎無數的導演朱浩偉執導，主要演員辛西婭艾利沃、亞莉安娜、楊紫瓊、傑夫高布倫、喬納森貝利等人都繼續演出。

辛西婭艾利沃（左）與亞莉安娜在《魔法壞女巫：第二部》踏入人生全新的階段。（UIP提供）

飾演艾法芭的辛西婭艾利沃表示，在第二部中，她與亞莉安娜飾演的格琳達都踏入人生全新的階段，變得更強大，「我們在第一部電影中的關係再也無法重現，必須走上截然不同的道路，雖然彼此的友情堅不可摧，但卻因為距離必須面對嚴苛考驗。」

辛西婭艾利沃形容《魔法壞女巫：第二部》既狂野又奔放，而且非常震撼人心。（UIP提供）

辛西婭形容第二部既狂野又奔放，而且非常震撼人心，因為觀眾將會看到幕後的真相，包括桃樂絲之外的世界究竟發生什麼事，以及他們是怎麼走到那裡。」飾演格琳達的亞莉安娜則分享：「當艾法芭和格琳達進入這部全新的電影，一切都已經改變，觀眾會看到這段友情被推到極限。」

亞莉安娜形容當中有細膩的情感、傷痛以及寬恕，「同時也將揭曉錫樵夫、稻草人和獅子這些角色是如何誕生，這個概念非常有趣，呈現了《綠野仙蹤》真正的起源故事。這兩名女子深深地愛著彼此，也在過程中讓對方成為更好的人。」

亞莉安娜形容《魔法壞女巫：第二部》擁有細膩的情感、傷痛以及寬恕。（UIP提供）

導演朱浩偉也說：「這是一趟更成熟、更深刻的情感旅程，關於做出艱難抉擇所帶來的後果。故事是關於艾法芭和格琳達試圖重修舊好，即便命運不允許她們這麼做。」最重要的事，故事終於將踏上黃磚路，呈現《綠野仙蹤》和《魔法壞女巫》產生交集的關鍵時刻，「她們對彼此所造成的影響將永遠存在，這也是《魔法壞女巫》一開始吸引我的地方，我希望觀眾能感受到這部電影是這場旅程的史詩大結局，並深刻理解《魔法壞女巫》的真諦。」《魔法壞女巫：第二部》將於11月21日在台上映。

《魔法壞女巫：第二部》幕後花絮 :

