61歲林強近況才曝光 男星比《向前走》小9歲大膽做出挑戰

〔記者陽昕翰／台北報導〕61歲音樂人林強相隔19年，以專輯《時間浸漬》重返歌壇，本週末更將在台北流行音樂中心舉辦簽名會。林強的音樂持續啟發年輕世代，李浩瑋近來更大膽翻唱林強1990年發行的經典夯曲《向前走》。

李浩瑋翻唱林強的經典夯曲。（形上娛樂提供）

1999年出生的李浩瑋，將這首歌視為一份時代精神的學習。他反覆觀看歌曲MV，體會當年北漂青年懷抱夢想、離鄉打拚的衝勁。他說：「這是我第一次嘗試台語歌，我台語聽得懂但不太輪轉，所以特別找了會講台語的朋友指導，第一次覺得錄音像在上台語課。」

請繼續往下閱讀...

而李浩瑋翻唱的《向前走》也成為青春勵志電影《進行曲》的片尾曲，他日前以主題曲演唱人身份出席首映會，與片中主演牧森、劉育仁、余杰恩一同亮相。

此外，李浩瑋還為電影創作插曲《脈搏》，李浩瑋分享靈感來源：「運動時心跳加速，能清楚感受到脈搏的跳動，就像我剛出道登台時的緊張與挑戰。讀到劇本後，覺得這個故事同樣擁有追夢的精神，所以將歌曲命名為《脈搏》。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法