侯沁潔稱被敲打車窗 遭控警察叫停還開走

侯沁潔曾演過鄉土劇，在第四台主持旅遊節目、客串《意難忘》、《嫁妝》等八點檔，3日深夜傳出疑因拒檢被警方拉下車壓制上銬。（翻攝自侯沁潔臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕藝人侯沁潔3日深夜駕駛一輛白色BMW汽車行經新北市新莊區幸福路，疑因拒檢被警方拉下車壓制上銬，遭依妨害公務移送法辦，新北地檢署4日複訊後已將侯沁潔請回，昨晚發文稱自己傷勢比警員更為嚴重，控訴警員持警棍敲壞她的座車憤怒表示：「這就是做賊喊抓賊！」否認刻意衝撞警查，更嗆聲：「就算有人要花1億去砍人，我都不會接受了，更何況是撞警察，我要是真的撞警察，檢察官會不到十分鐘的時間就請我回家。」

侯沁潔說，她被抓到警局，員警還問她：「有沒有驗傷單？」侯沁潔當時回警方有驗傷單但還沒給，並稱自己傷勢比員警還要嚴重，「我都沒有說半句話，更何況員警手受傷是因為他一邊騎車一邊拿警棍狠狠用力敲打我的車跟我的車窗，直到全碎才受傷的，根本不是我撞的。」

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侯沁潔發文後，有網友在底下留言問她「影片都出來了！叫你停車你還狂開！在靠邀打你玻璃？你停車他會打你玻璃嗎？」、「就是你要拒檢警察才敲妳車窗啊 有什麼問題嗎？」至截稿為止，侯沁潔都沒有回應網友提問。

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