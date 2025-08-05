侯沁潔怒嗆做賊喊抓賊 拒認衝撞員警

侯沁潔疑因拒檢最後被警方拉下車壓制上銬，被依妨害公務移送法辦，新北地檢署4日複訊後已將侯沁潔請回，昨晚她公開傷勢。（翻攝自侯沁潔臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕女星侯沁潔曾演過鄉土劇，在第四台主持旅遊節目、客串《意難忘》、《嫁妝》等八點檔，3日深夜駕駛一輛白色BMW汽車行經新北市新莊區幸福路，疑因拒檢被警方拉下車壓制上銬，遭依妨害公務移送法辦，新北地檢署4日複訊後已將侯沁潔請回。

侯沁潔昨晚發文稱自己傷勢比警員更為嚴重，控訴警員持警棍敲壞她的座車憤怒表示：「這就是做賊喊抓賊！」否認刻意衝撞警查，侯沁潔說：「若真撞警，檢方不會如此迅速放人。」

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此外，侯沁潔還公開手上瘀青照，強調當時遭10多名男警壓制上手銬，甚至被戴上腳銬，抱怨車內物品被翻亂，「我只是想吃頓晚餐，卻遭不公平對待。」針對警方疑她酒駕的，侯沁潔否認說：「熟識我的朋友都知道我不喝酒，更不會酒後駕車。」喊冤被糟蹋，並反咬真正的妨害公務是警方。

侯沁潔臉書全文：

我的傷勢比警員還要嚴重，車子也被中港派出所的尤姓男警員持警棍敲爛了～這就是做賊的喊捉賊～居然相信新莊分局中港派出所尤姓警員跟新聞記者唬爛的之後委屈的代價，他們違憲又違法，我就只是想吃頓晚餐，居然被十幾名男員警壓制在地上，還被上手銬跟腳銬，被無故翻包包，我車內還被翻得亂七八糟，我被無緣無故遭霸凌，我受了非常多的委屈你們都不曉得！？開車還被警方誤會喝酒，跟我比較熟識的朋友都知道我不喝酒，更何況喝酒不開車，我被糟蹋了兩天，事實上應該是公務妨害我而不是我妨害公務！

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