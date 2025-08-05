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小21歲男友與前任約會被拍...魏如萱神隱告假原因曝光

魏如萱昨天告假電台主持。（翻攝自IG）魏如萱昨天告假電台主持。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔記者張釔泠／綜合報導〕魏如萱上週才認愛小21歲男友Ian，5天後男方卻被目擊和舊愛若盈出現在迪化街的咖啡店，親密依偎的畫面曝光，讓魏如萱相當難堪，隨後Ian和若盈又在深夜發表同樣的分手文，三人關係讓外界看不透。對此魏如萱未再回應，昨晚更向電台告假，讓粉絲相當擔憂她的心情與狀態。

魏如萱近日捲入感情風暴，認了與Ian的姐弟戀後，Ian卻與若盈又一同現身迪化街，據了解，當天魏如萱對於他們的碰面其實知情，但沒料到現場會有媒體拍攝，兩人互動看來又和情侶沒兩樣，似是刻意讓魏如萱難看，讓網友懷疑她是否遭到設局，加上Ian與若盈雙雙發出分手文，表示「已決定結束情侶關係，並以朋友關係繼續往來」，似暗示之前尚未分手，對魏如萱來說又是打擊。

若盈分享生活近況。（翻攝自IG）若盈分享生活近況。（翻攝自IG）

魏如萱身為Hit Fm聯播網DJ，每週一到五晚間9點會Live主持節目，不過上週五Ian與前任被拍後，魏如萱未現身電台，節目以預錄方式播出，昨天再度由同事代班，據悉她是因為有工作，來不及趕去電台所以請假，今晚節目將正常播出，直播或是預錄則不一定，相對於魏如萱的神隱，若盈則如常更新社群限動，繼前天分享練習內觀流瑜伽的影片，昨天則曬出在芭蕾工作室的照片。

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