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Ray宣布8月回台灣！曝「罵中國」行程遭取消：GG了

Ray開直播宣布要回台灣燙頭髮。（翻攝自Twitch）Ray開直播宣布要回台灣燙頭髮。（翻攝自Twitch）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「最強高中生」Ray在台灣時間今天（4日）開直播宣布，在8月會回台灣，探望家人、吃美食，還會趁機整理自己的頭髮，也會帶著攝影師GEO來台灣拍攝VLOG。

Ray在直播上再度重申自己是「BTS」防彈少年團的粉絲，當場播放夯曲《FAKE LOVE》，還跟著一起唱，沉浸在歌曲當中，大讚「This song is FIRE！」聽到有人只給這首歌3分，他不敢置信地大喊「WTF」，難以接受。

Ray開直播爆料中國行遭取消。（翻攝自Twitch）Ray開直播爆料中國行遭取消。（翻攝自Twitch）

至於先前美國NBA球星哈登（James Harden）與實況主Lacy一起前往中國，Ray爆料其實原本是由他去，「但被取消了，因為我一直在罵中國，我沒有在開玩笑，以我媽發誓！」他大喊：「我們永遠都進不去中國了，兄弟GG了！不可能踏入中國一步。」

Ray說的中國行，應該是哈登現在正在中國展開的愛迪達Adidas巡迴之旅，Lacy也有跟著一起去。Ray在直播上從不掩飾，常以「F字」罵中國，此次中國行突然被取消，似乎也並不意外。

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