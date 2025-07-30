甜美AV女優激戰3年不幹了 8月成人展恐是「最後一次來台」

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕現年22歲的日本AV女優未步奈奈（未歩なな）身材嬌小，卻擁有傲人上圍，2022年出道後收穫一票粉絲，後來也發展為寫真模特、偶像。豈料，她近日在直播中拋出震撼彈，無預警宣布在年底引退，消息一出，讓不少老司機心碎。

AV女優未步奈奈外貌甜美。（翻攝自X）

未步奈奈29日晚間突然透過直播宣布引退，隨後在社群發文表示，將在2025年12月底正式引退AV女優身分，在這之前希望和粉絲創造更多濃厚而珍貴的時光，想要好好報答大家的支持與喜愛，「我會全力以赴奔跑到底，所以如果你願意陪我一起走到最後，我會非常開心的。」

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AV女優未步奈奈宣布今年底引退。（翻攝自X）

消息曝光後，立刻引起熱議，留言區湧入粉絲替她加油打氣，「太震驚了！我會想念未步奈奈」、「這一天來了，好難過」、「謝謝妳三年來的付出」。對此，AV達人一劍浣春秋同樣感到可惜，並分析8月份的TRE台北國際成人展，可能將是未步奈奈在台灣的最後活動，提醒粉絲要把握機會到場道別。

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