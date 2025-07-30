晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

甜美AV女優激戰3年不幹了 8月成人展恐是「最後一次來台」

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕現年22歲的日本AV女優未步奈奈（未歩なな）身材嬌小，卻擁有傲人上圍，2022年出道後收穫一票粉絲，後來也發展為寫真模特、偶像。豈料，她近日在直播中拋出震撼彈，無預警宣布在年底引退，消息一出，讓不少老司機心碎。

AV女優未步奈奈外貌甜美。（翻攝自X）AV女優未步奈奈外貌甜美。（翻攝自X）

未步奈奈29日晚間突然透過直播宣布引退，隨後在社群發文表示，將在2025年12月底正式引退AV女優身分，在這之前希望和粉絲創造更多濃厚而珍貴的時光，想要好好報答大家的支持與喜愛，「我會全力以赴奔跑到底，所以如果你願意陪我一起走到最後，我會非常開心的。」

AV女優未步奈奈宣布今年底引退。（翻攝自X）AV女優未步奈奈宣布今年底引退。（翻攝自X）

消息曝光後，立刻引起熱議，留言區湧入粉絲替她加油打氣，「太震驚了！我會想念未步奈奈」、「這一天來了，好難過」、「謝謝妳三年來的付出」。對此，AV達人一劍浣春秋同樣感到可惜，並分析8月份的TRE台北國際成人展，可能將是未步奈奈在台灣的最後活動，提醒粉絲要把握機會到場道別。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中