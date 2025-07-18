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JYP女兒首曝光 「瞇眼皺眉」神複製爸爸網看傻

〔記者邱奕欽／台北報導〕 南韓音樂教父「JYP」朴軫永向來保護家人隱私，但近日難得曬出與女兒的釣魚合照，沒想到愛女一瞇眼就瞬間破功，顏值與爸爸 「根本複製貼上」，網友們更是全看傻眼，紛紛驚呼「像到以為是AI生成」，照片甚至在網路上瘋傳，掀起熱烈討論。

「JYP」朴軫永釋出與女兒釣魚的合照，父女激似的面容引起熱烈討論。（翻攝自IG）「JYP」朴軫永釋出與女兒釣魚的合照，父女激似的面容引起熱烈討論。（翻攝自IG）

53歲朴軫永近日帶著家人飛往夏威夷度假，他於16日的發文中分享「Waterbomb之後是Fishingbomb！」照片中，只見女兒身穿粉紅色小洋裝，頭戴緞帶草帽，在陽光下專注望著爸爸釣起來的魚，一臉專注模樣相當可愛。不過更吸睛的，是女兒那「瞇眼皺眉」的招牌表情，竟與JYP本人如出一轍，讓網友驚呼「這真的是爸爸複製貼上的臉」。

 朴軫永一向被外界封為「女兒傻瓜」，雖然太太並非藝人，但偶爾仍會用幽默方式提到家庭生活，他曾笑說自己和Rain都是2個女兒的爸爸，並打趣表示「或許可以從小培養，以後女團出道！」如今女兒曝光，超強基因與明星氣質立刻成為熱議焦點，也讓粉絲忍不住期待下一代「神基因女團」是否真有成團的一天。

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