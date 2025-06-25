去年被「靠北」！滅火器楊大正宣布不拿補助 真正原因曝光

滅火器主導的「FIREBALL Fest. 火球祭」11月連嗨兩天。（翻攝自臉書）

〔記者張釔泠／台北報導〕由滅火器領銜策劃的「FIREBALL Fest. 火球祭」將於今年11月22日、23日在樂天桃園棒球場登場，滅火器主唱楊大正今天在社群透露，「今年是火球祭第一次沒有申請行銷補助。」但強調不是因為常被「靠北」才做此決定。

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楊大正解釋：「我不是因為常常被靠北才不申請的，而是一個接受補助的IP經過七年的努力，終於到達能在市場上靠著健康的商業機制到達損益平衡的階段，我想就是時候該停止申請了。」讓補助的力量有機會培植下一個IP。

他也坦承，沒有補助的第一年，其實非常擔心票房不如預期，「深怕才快要還清第一屆的虧損，馬上要迎來另一筆虧損。」強調團隊真的是「壓力山大」，網友湧入表達支持「一定買爆」、「帥翻」、「老大，很難買」，而本屆的早鳥票昨也順利完售。

去年雙十國慶楊大正於社群逆風發文，稱自己對中華民國沒有感情，被名嘴譏諷多年來屢次參加中華民國政府活動、拿中華民國政府的補助，金額累積超過千萬，當時楊大正就反擊，補助案的精神是扶植未成熟產業發展，拿了補助的單位必須自籌比補助金額更高的資金去完成計畫，火氣音樂十年來問心無愧。

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