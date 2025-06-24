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娛樂 最新消息

首次海外演出獻給火球祭 「航海王主題曲原唱登台」樂迷跪了

滅火器領銜策劃的「FIREBALL Fest. 火球祭」不斷創下售票歷史新高。（夥球擊提供）滅火器領銜策劃的「FIREBALL Fest. 火球祭」不斷創下售票歷史新高。（夥球擊提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕由滅火器領銜策劃的「FIREBALL Fest. 火球祭」將於11月22、23日在樂天桃園棒球場登場，今（24）日公布首波演出陣容，重磅邀請演唱《ONE PIECE STAMPEDE》航海王劇場版動畫電影主題曲〈GONG〉的日本超人氣龐克天團WANIMA，首度來台開唱，同時也是樂團的首次海外演出，掀起樂迷熱烈迴響，直呼：「讓我跪！」滅火器也感性分享：「邀請WANIMA來火球祭好幾年，這次終於實現了，很期待大家一起感受他們的熱血魅力！」

日本天團WANIMA將來台演出。（夥球擊提供）日本天團WANIMA將來台演出。（夥球擊提供）

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被稱作「熱血的代名詞」的日本龐克搖滾天團WANIMA，2010年成立於日本熊本，由主唱兼貝斯手KENTA、吉他手KO-SHIN和鼓手FUJI組成。在出道前曾為了添購樂器設備出海捕魚打工的他們，首張專輯《Ae You Coming?》發行時便創下驚人的Oricon第4名佳績，並於隔天登上紅白歌合戰舞台。2018年發行的首張主流專輯《Everybody!!》首週便創造超過12萬張的驚人銷量，空降oricon排行榜冠軍，同年迅速踏上日本3.5萬人的西武巨蛋舞台開唱，奠定他們在日本樂界無可撼動的天團地位。

WANIMA人氣持續飆升，持續推出許多紅遍海內外的熱門歌曲，2019年演唱航海王動畫電影《ONE PIECE STAMPEDE》主題曲〈GONG〉，累積超過2000萬次點閱，近期也為人氣動漫《我推的孩子》改編的真人版日劇演唱第6集的主題曲〈爛々ラプソディ〉。2022年與2024年，WANIMA與去年登上火球舞台的MONGOL800兩組音樂風格同樣熱血直率，分別來自九州與沖繩的南方龐克代表樂團，攜手展開「愛彌々（あいやいや）」聯名企劃，不僅發行了合作EP，也在日本舉行聯合巡演，讓兩團人氣更上一層樓。

WANIMA此次來台是樂團成軍15年的首次台灣演出，更是樂團的首次海外演出，為了說服 WANIMA參演火球祭，火球祭主理人大正表示：「真的動用身邊所有資源，找了無數朋友一起說服他們，才終於說動他們願意來台灣，看到他們確定要來的消息，我其實跟大家一樣感動到不行啦！」。敲碗WANIMA台灣演出已久的樂迷也興奮不已，高喊「感謝火球祭讓我圓夢！」「跪謝主委！太神啦！」

2025火球祭 11／22－11／23將於桃園棒球場登場。（夥球擊提供）2025火球祭 11／22－11／23將於桃園棒球場登場。（夥球擊提供）

2025 火球祭將於6／25搶先販售早鳥雙日預售票、隔日6／26所有票種全面開賣，更多有關FIREBALL Fest. 火球祭的活動消息請上官方Facebook粉絲專頁Instagram查詢。

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