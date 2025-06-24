小胖老師57歲生日仍臥病榻 姊姊隔海4問「你為何就不能」

今天是「小胖老師」袁惟仁的生日。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕今（24日）是「小胖老師」袁惟仁57歲生日，遺憾的是，他現已成植物人，無法喜悅慶祝。在他生日這天，住在英國的姊姊隔海發文，4次提問「你為何就不能」，看似質疑他的很多選擇，其實內容則是滿滿心疼。

袁惟仁姊姊談到：「你為何就不能，和大家一樣，好好唸書，好好升學，卻要無視成績，選擇結交一些一輩子都愛你的知心好友。」

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接著袁姊姊又問袁惟仁：「你為何就不能，和大家一樣好好好求職，好好上班，卻要拎起吉他，選擇累積許多一輩子都受用的演唱經驗。」

袁惟仁親姊在他生日當天發出四個提問，背後答案令人鼻酸。（本報資料照，記者潘少棠攝）

另外這題，則感覺出袁姊姊對弟弟在感情、婚姻上的選擇有所怨言，她說：「你為何就不能，和大家一樣，好好戀愛，好好成家，卻要相信義務，選擇忍受一個，一輩子都不滅的上當結果。」

袁惟仁姊姊繼續問：「你為何就不能，和大家一樣，平平凡凡，普普通通，卻要作詞編曲，選擇堅持一種一輩子都認真的誠實創作。」最後袁姊姊寫下結論：「因為，你不一樣！」

在袁惟仁生日這天，姊姊沒有提到「生日快樂」4個字，但字裡行間看出她對弟弟堅持做音樂的欣賞與不捨。

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