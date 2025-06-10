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娛樂 最新消息

（影）網紅八炯挖舊影片 笑：館長終於痛噴陳之漢

網紅館長今日啟程前往上海，並承諾會在中國開直播。（翻攝自臉書）網紅館長今日啟程前往上海，並承諾會在中國開直播。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「館長」陳之漢今（10）啟程前往中國，預告將在上海等地進行直播，並叮囑網友隨時注意他開播。館長在桃園機場出境前，還表示會分享中國的真實狀況打臉民進黨，更說「中國根本沒有禁止翻牆」、「只是要多付一個VPN（虛擬私人網路）的費用」還沒踏出國門就自打臉。同樣是網紅的「八炯」溫子渝則翻出館長過去直播片段，當時館長痛批赴中的網紅或藝人都是為了賺中國的錢，還說：「這樣的賤貨、這樣的無恥之徒，台灣還蠻多人的」。

館長當初開的槍終於打中自己。（翻攝自Threads）館長當初開的槍終於打中自己。（翻攝自Threads）

相關新聞：館長稱「中國沒禁翻牆」可用VPN 網友舉實例打臉

這段影片來自過去館長直播的時候，表示：「你身為一個台灣人，你幫中國講話，內心其實你只是把它當成一個賺錢的工具。公眾人物來說，你只是想要賺取大陸（中國）五毛的抖內」。不僅如此，館長砲火不停，持續飆罵，認為真的想被統一、想支持中國、覺得中國很棒、中國是強權大國，什麼都比台灣好：「你為什麼不放棄國籍搬到大陸（中國）戶籍」？

館長過去在直播中痛批赴中發展的網紅及藝人。（翻攝自YouTube）館長過去在直播中痛批赴中發展的網紅及藝人。（翻攝自YouTube）

影片中激動無比的館長爆粗口說：「這樣的賤貨、這樣的無恥之徒，台灣還蠻多人的，你真的叫他過去，他媽變啞巴，國籍當然設在台灣，一邊呼吸著自由的空氣，一邊拿共產國家給你的錢」。

八炯發出影片後，忍不住冷諷：「館長終於忍不住痛噴今天將前往上海的陳之漢了」。

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