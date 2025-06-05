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黃安宣布出家！佛前立願「好好做人」 慘遭諷爆：先退健保再說

〔記者邱奕欽／台北報導〕「舔共藝人」黃安長年旅居中國，時常在社群媒體發表親中言論，甚至多次自豪「愛用台灣健保」，引發台灣民眾反感。豈料，黃安才宣布出家，近日又朝聖中國佛教聖地普陀山，語氣突然轉為祥和，不但高談佛理，還感性表示「回去之後好好做人」，引來網友一片嘲諷。

黃安在佛前立願「好好做人」。（翻攝自微博）黃安在佛前立願「好好做人」。（翻攝自微博）

黃安日前才直言自己從某種意義來說「已經出家了」，如今（5日）他於清晨搭船前往普陀山朝拜觀世音菩薩，「我不會向菩薩求這求那的，是你的跑不了，不是你的留不住，有何可求？」他強調這趟行程不是求神問卜，而是來親近佛法、結善緣。

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此外，黃安還引用佛教用語「萬法唯心造」、「本性具足」表達自我體悟，最後更語出驚人表示「回去之後好好做人，安分做事，未成佛道，先結人緣。」突如其來的轉性說法，被不少網友當成笑話看待，紛紛嘲諷嗆爆「你現在才想到要做人？」、「你先別蹭健保退了再說吧」、「講得一嘴佛理，結果還是最愛台灣健保」。

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