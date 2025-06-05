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娛樂 最新消息

中國女星感謝西方文化入侵 瘋狂辱華惹怒小粉紅

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星夏馨雨曾出演《非誠勿擾》、《杜拉拉升職記》和《棋武士》等多部電影及電視劇，近來卻陷入「辱華」風波，她不僅感謝西方文化入侵，「如果沒有西方文化，我還在裹小腳呢」，還表示中國古物若是沒有放在大英博物館，可能會在破四舊時期被「無腦的人集體毀掉」，種種言論惹怒小粉紅。

夏馨雨陷辱華風波。（翻攝自微博）夏馨雨陷辱華風波。（翻攝自微博）

夏馨雨近日在小紅書撰文表示，自己不排斥西方文化，「如果沒有西方文化，我還在裹小腳，還需要下跪，我就用不上洗衣機、電冰箱、汽車、飛機、手機、電燈」，她認為能享受這一切，都要感謝「西方文花入侵」。

夏馨雨發文感謝西方文化入侵。（翻攝自小紅書）夏馨雨發文感謝西方文化入侵。（翻攝自小紅書）

夏馨雨也在微博發文狠酸，「大部分的中國人不會通過別人的疾苦，看到自己可能的災難，只會通過別人的疾苦，慶幸自己已有的幸福」。她暗指，中國人是比奴隸更糟的奴才，奴隸會反抗，自己自己的處境，保持對自由的渴望，即使在困境中也不失人的尊嚴，而奴才卻樂於迎合壓迫者的需求，甚至主動討好、諂媚。

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夏馨雨還說，沒有一個中國人能笑著走出大英博物館，不過，這些文物若是放在中國恐在破四舊時期「被無腦的人集體毀掉」。她感謝大英博物館保護文物，讓她與後代能看見。

夏馨雨稱如果文物放在中國可能會在破四舊時期被「無腦的人集體毀掉」。（翻攝自微博）夏馨雨稱如果文物放在中國可能會在破四舊時期被「無腦的人集體毀掉」。（翻攝自微博）

種種言論惹怒小粉紅，夏馨雨的微博目前已經被官方公告，「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」，而找她代言的廠商被小粉紅出征，砲轟「選一個漢奸當代言人，你們怎麼想的」、「劣等人代言」、「厚顏無恥之徒！」

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