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籃籃自薦當媒人！帶李雅英求月老「理想型曝光」

李雅英（左起）、籃籃、阿翔、楊繡惠一起吃澎派麵線。（民視提供）李雅英（左起）、籃籃、阿翔、楊繡惠一起吃澎派麵線。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕阿翔、籃藍、楊繡惠主持民視《綜藝新時代》同時段收視第一，昨（2）日於大同區錄影，民視團隊帶上道地好吃永安棧澎派麵線，探班主持群，期許持續創造澎派收視。阿翔說錄影嘉賓是啦啦隊女神李雅英，現場工作人員雄性激素可能會上升，還邀請了李雅英一起大啖澎派麵線。

李雅英（左起）、籃籃、阿翔。（民視提供）李雅英（左起）、籃籃、阿翔。（民視提供）

籃籃說這是第一次跟李雅英一起錄影，楊繡惠親切教她「金光強強滾 烏魚炒米粉」的台語，沒想到李雅英講起台語超像泰語，逗得全場大笑。籃籃提到本週五播出萬華特企有她在全台灣唯一的紅包場演唱，籃籃甚至現場教起李雅英唱台語歌《金包銀》，李雅英笑說來到好溫暖的團隊，大家都好會稱讚她，李雅英唱起韓語《小星星》回饋籃籃，沒想到楊繡惠融入啦啦隊女孩，唱得比誰都還要大聲，讓全場笑歪。

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主持群預告這次在大同區錄影，籃籃說這次會當李雅英的媒人，會帶她去拜城隍廟求月老，嚇得楊繡惠說她可能不能去，因為月老看到她可能會跑掉，已經不敢求姻緣的她這次會讓給李雅英，被問到喜歡什麼類型的男生，李雅英害羞摸臉說喜歡許光漢類型的男生。

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