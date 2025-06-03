遭爆亂丟垃圾罵工讀生髒話！邊荷律委屈洩心聲網力挺

〔記者林欣穎／台北報導〕韓籍中信兄弟PS女孩邊荷律日前被指控在球場亂丟垃圾、用韓文罵哭工讀生等，對此球團經紀人在社群上發聲澄清，強調完全沒有此事，提到荷律連吃粽子都站在垃圾桶旁，何須亂丟還把人罵哭，也聯繫過中職工讀生主管，「他說根本沒這事。」

邊荷律遭網友指控亂丟垃圾、罵哭工讀生，對於無端的造謠感到委屈難過。（翻攝自IG）

有網友在threads上表示，上次他的同學去洲際棒球場時，看到邊荷律垃圾亂丟，「製造我們困擾，還用韓文罵我同學工讀生髒話，我同學還哭了，他根本私底下跟螢幕上是兩種人，螢幕上都是演的，私底下ooxx，難怪有當初跟（李）多慧的不好傳聞。」

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經紀人今（3）日也透露邊荷律看到留言時，感到很委屈很難過，「我安慰她不要擔心，大家不會輕易相信，所以她也發了文感謝大家關心，我第一時刻留言了解是不是有什麼誤會，同時也詢問球場執行經紀和中職工讀生主管，大家都說沒有這樣的狀況，所以也請粉絲先檢舉，也跟律師討論如何處理最恰當」。

球團經紀人發聲回應。（翻攝自IG）

經紀人也提到，相關貼文的留言有提到其他韓籍成員，呼籲大家要冷靜，不要再惡意攻擊，或去做不適當的猜測，「所有啦啦隊女孩都很努力和用心在自己的工作崗位，支持她們最好的方式就是肯定她們！」而社群上也有不少網友發聲支持邊荷律，認為她是個很有禮貌的人，為她被無端抹黑感到心疼。

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