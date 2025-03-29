GD世巡首爾開唱突送「這1物」 場館周遭居民驚呆了

南韓「KPOP王者」GD強勢回歸歌壇。（翻攝自IG/韓網）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓「KPOP王者」GD（權志龍）去年推出全新專輯《Übermensch》回歸歌壇，新曲《TOO BAD》更是邀請當紅女團「aespa」隊長Karina參與MV演出，同時他也驚喜成為綜藝節目《Good Day》的主持人，為了不讓粉絲失望，還宣布要舉辦睽違7年的世界巡迴演唱會，喜訊頻傳，可以說是近期的熱門話題人物。

GD世巡的第一站在今（29）日於韓國高陽綜合體育場演出，據了解，不少演唱會周邊居民透露，收到了GD送來的禮物，讓他們又驚又喜，同時還拍下了認證照在網路上分享，說道：「因為GD要開演唱會，可能怕演唱會噪音打擾到住戶，所以就送了每戶垃圾袋禮包，希望我們可以體諒一下。」

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GD送給演唱會周邊居民垃圾袋禮包。（翻攝自韓網）

消息一出，便引發韓網熱烈討論，「GD也是有心了！但我還是第一次看到送垃圾袋的」、「活該他高人氣，真貼心」、「辦演唱會送垃圾袋，真是特別」。此外，GD也將在今年7月12、13日來到台北開唱，地點位於台北小巨蛋，讓不少台灣歌迷相當期待。

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