金賽綸曾砸錢應援金秀賢 「真情文字曝光」網全看哭

金賽綸（左）與金秀賢（右）緋聞及金錢糾紛越演越烈。（資料照，記者陳逸寬攝、翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女星金賽綸於上月離世，日前她的家人出面指控男星金秀賢無情，指出兩人曾為交往關係，分手後男方變臉追討先前幫她代墊的7億（約1583萬台幣）賠償金，逼她走上絕路，消息引起外界討論。近日有網友挖出，金賽綸曾砸錢送咖啡車到金秀賢拍攝片場，真情的應援話語曝光，令人不勝唏噓。

金賽綸家屬日前出面指控，兩人自2015年開始交往到2021年才分手，雖然男方矢口否認，但韓網13日再挖出，金秀賢2020年與徐睿知合拍電視劇《雖然是精神病但沒關係》，金賽綸特地大手筆送咖啡車應援到片場，慰勞片場的工作人員，可說是替金秀賢做足了面子。

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該輛咖啡車上更掛滿寫著暖心話語的布條，可見上方以兩人名字為諧音寫下，「比起眾多的現金，美麗的心意才是最棒的！」，另外也寫著「綸綸準備了美味的咖啡，請享用並加油吧」，由於當時正處於新冠肺炎時期，在她燦笑的自拍照下方也留言加油打氣，表示「在危險的時期裡，為了製作出好的作品而付出努力的所有人，綸綸為你們準備了一份小小的禮物」。

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