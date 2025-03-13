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娛樂 最新消息

金秀賢公司遇事擅長切割 受害女藝人不只金賽綸

韓網痛批金秀賢公司對旗下女藝人的態度非常糟。（資料照）韓網痛批金秀賢公司對旗下女藝人的態度非常糟。（資料照）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕已逝韓女星金賽綸爆出在未成年時與金秀賢交往，男方形象遭到重創，金秀賢公司三度否認，今（13）日表示將於下週做出完整回應。韓網也痛批金秀賢的公司「GOLD MEDALIST」對旗下女藝人的態度非常糟，每當深陷輿論風波時，公司總是含糊其詞，發現風頭不對又秒切割，像是金賽綸酒駕以及徐睿知學歷造假事件。

20金賽綸爆酒駕時公司秒切割，後續還催她歸還7億韓元。（翻攝自IG）20金賽綸爆酒駕時公司秒切割，後續還催她歸還7億韓元。（翻攝自IG）

2022年金賽綸酒駕自撞路邊變電箱，導致周邊57家商店停電，當時公司並沒有妥善處理，反而直接切割，甚至還將金賽綸電話號碼以及求助訊息公開給媒體，後續還在金賽綸經濟吃緊的情況下催她歸還7億韓元。

徐睿知曾捲入學歷造假風波，當時公司並未妥善處理。（Netflix提供）徐睿知曾捲入學歷造假風波，當時公司並未妥善處理。（Netflix提供）

除了金賽綸，金秀賢公司前員工徐睿知也曾捲入學歷造假風波。2017年徐睿知在節目《認識的哥哥》中提及自己曾獲西班牙馬德里康普頓斯大學新聞系錄取通知，並在當地念書三年半，後因回演藝業而中斷大學課程，同年10月卻否認自己曾在西班牙就讀大學，遭疑學歷造假。

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當時公司對外稱徐睿知確實曾接到西班牙的大學錄取通知，但之後開始拍攝工作就沒有就讀，但網友依舊不買單，指出「如果沒去讀為何會說曾在當地待過3年？」，經紀公司見狀二度回應，稱徐睿知是因為對錄影環境感到陌生才會說錯話，間接認了她在說謊。

網友們一致認為明明可以一開始就誠實說明，但卻總是要說謊到紙包不住火的情況，才願意說實話，痛批金秀賢的公司根本沒有想要好好保護旗下女藝人，一遇到事總是秒切割。

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