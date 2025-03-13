金秀賢黑料＋1！傳前經紀人6度強姦女性 網轟「臭味相投」

金秀賢近日黑料連環爆。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕金秀賢黑料連環爆，除了交往「未成年」金賽綸，事後不認戀情，連靈堂都沒去，近日韓網再挖出他的前經紀人「獸行」；韓網流傳，金秀賢的前經紀人A男於2012年曾犯下強姦罪，受害者多達6名女性，網友狂轟兩人根本物以類聚。

爆料前，金秀賢去年以《淚之女王》人氣攀上顛峰，沒想到遇上和金賽綸的親密照一張張公開，接著金賽綸逝世當天，又撞上自己生日，讓他難辭其咎。

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男神向來形象良好，韓網卻流傳金秀賢的前經紀人A男大有問題，A男除了是他同齡同學，過去眾人玩鬧拍攝的「內褲照」廣告中，A男也在其中，並在2011、2012年於首爾、釜山對20、30代女性下毒手，讓網友狂批行為令人髮指。

金秀賢（右二）成名前拍過內褲廣告，據傳A男是其中之一。（翻攝自Naver）

韓國警方透露，A男共有6次性暴力犯罪，會趁機與受害者共乘電梯，還會尾隨受害人，大多為20至30歲的女性，不過有一說A男並非金秀賢專屬經紀人，只是在經紀公司「Keyeast」擔任一年隨行經紀。

據爆料，金秀賢和A男交情好，又是同學，但網友連結兩人根本「臭味相投」，也有人說：「隨行經紀人和自己應該很親近，把這樣的人放在身邊，難道沒問題嗎？」令金秀賢形象再受打擊。

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