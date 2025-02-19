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娛樂 最新消息

張翰曝老婆罹癌近況 王嫚萱備孕凍21顆卵

張翰（左起）、周宜霈、許乃涵、蔡亘晏、宋偉恩出席《生日快樂》首映，暢談拍戲火花。（記者陳奕全攝）張翰（左起）、周宜霈、許乃涵、蔡亘晏、宋偉恩出席《生日快樂》首映，暢談拍戲火花。（記者陳奕全攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕蔡亘晏、張翰、許乃涵、宋偉恩、周宜霈、王嫚萱昨出席大愛新戲《生日快樂》首映記者會。蔡亘晏哽咽透露拍戲時想起外婆過世前往事，一度衝出病房暫停拍攝，至今難忘；張翰則發現自己沒辦法跟長輩自在聊生死，也透露老婆林利霏大腸癌手術近況。

林利霏去年底自曝罹患大腸癌第一期，在醫師建議下轉診台北動刀，切除一顆2公分瘜肉，張翰獲知噩耗當下狂冒冷汗，倒是林利霏術前一派輕鬆，開完刀才驚覺好痛，按了14次嗎啡止痛。張翰透露老婆家並無癌症史，沒想到卻罹癌，呼籲大家要盡早做檢查。

王嫚萱（右）新婚生活甜蜜，自曝備孕中。（記者陳奕全攝）王嫚萱（右）新婚生活甜蜜，自曝備孕中。（記者陳奕全攝）

王嫚萱新婚後首露面，難掩燦笑說：「每天都很開心！」她和老公王先生從10年朋友升格戀人，因為太了解彼此，所以不用磨合個性，她目前已經凍21顆卵，預計3月做孕前檢查，瀟灑表示無法成功生子也不強求，繼續過兩人世界。

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