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吳姍儒代班小S遭質疑 電視台發聲：人選不會因此更動

吳姍儒將代班主持《小姐不熙娣》。（資料照，記者胡舜翔攝）吳姍儒將代班主持《小姐不熙娣》。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「大S」徐熙媛春節期間不幸於日本猝逝，痛失親姊的小S日前已向主持的《小姐不熙娣》請半年假，節目暫時由「Sandy」吳姍儒代班，不過在社群平台上有一則爆料稱吳姍儒私下對素人和來賓不友善，不看好她能勝任該節目代班主持，對此，電視台表示不會因此改變人選。

相關新聞：吳姍儒被爆料對來賓不友善 經紀人強硬發聲喊告

東森電視回應：「許多觀眾朋友都非常感謝Sandy的情義相挺，代班主持人選也不會因此更動，而錄影時間目前協調中，通常都是週四錄影，下週（13日）確定延後錄影。」助理主持人派翠克稍早也透過經紀人表示：「很開心Sandy願意幫忙，一定會努力將節目維持好，等待S姐回歸。」

相關新聞：吳姍儒幫忙代班《小姐不熙娣》 派翠克發聲：一定會努力維持好

針對女兒被爆料對來賓不友善，爸爸吳宗憲則是力挺表示：「演藝是做一輩子的事業，Sandy一路上的點點滴滴，已經有一段10年以上的時間可以來印證，就像她爸爸一樣，不斷地被抹黑，不斷地被暗箭傷身，像一隻刺蝟一樣，而現在海水退了，我還是一本初衷，觀眾就像我的上帝一樣，這是來自於我的家教，也是傳承給女兒的家庭教養，時間可以說明一切。」

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