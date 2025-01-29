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娛樂 最新消息

趙露思把憂鬱症當成追債的朋友 努力結清欠款

葉姵妤／核稿編輯

趙露思（左）很感謝生病時有許多朋友給予鼓勵。（翻攝自微博）趙露思（左）很感謝生病時有許多朋友給予鼓勵。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕去年12月因罹患失語症而病倒全面停工的中國人氣女星趙露思，大年初一特別分享她的日常，提到她準備和憂鬱症長期抗戰，把「憂鬱症」當成是來追債的朋友，除非把欠款結清，否則「它」不會消失，所以她不會去想什麼時候能痊癒，而是想著要怎麼努力治療。

趙露思微博發文分享她的日常。（翻攝自微博）趙露思微博發文分享她的日常。（翻攝自微博）

年初一趙露思就在微博寫了蛇年的第一則發文，她形容是日常分享的文章很長，提到她和朋友們有個群叫 《立刻好》，這個群是在2024.12.21創建的。剛開始朋友們偷偷去看她，就在群裡溝通一些日常資訊，後來開始分享搞笑的段子、康復小知識，她的「努力」復健過程也被記錄下來，看到這種小小的變化，朋友無論在哪兒都會誇她、鼓勵她。

趙露思形容自己本來是一「癱」人，當時覺得自己很沒用，否定自己「做好事兒、對人好有什麼用？ 到頭來總是我？」 但因為這些「記錄」！ 這些發自內心的愛！ 她才肯定了自己從前的真心，也肯定了這期間的恢復努力，停止了的負面情緒的產生，更願意去好好治療再從中得到肯定 還找了很多書籍以外只適合自己的方式去「創造內啡肽」，自然而然感受到久違的開心、穩定的開心。

趙露思分享她的日常，還特別放了一張小時候的照片。（翻攝自微博）趙露思分享她的日常，還特別放了一張小時候的照片。（翻攝自微博）

趙露思還提到她跟朋友的群組在除夕已從《立刻好》改成《慢慢好》，因為她的生病癥狀和自身狀態已經好了太多太多，這無疑是2025送給愛她的人最好的新年禮物。

她也同時提醒大家，找尋「開心」的同時也要珍惜自己的「負面情緒」; 能發出「火」就不算太差的情況。別害怕也別內疚，因為抑鬱本身就是壓抑住了長期鬱悶的「負面」情緒，導致四肢、皮膚、五官、肌肉、大腦、心臟所有所有的一切都不被自己控制，會變得急躁或延遲；疼痛或無感； 失語或失明；癱瘓或狂躁，她就是壓抑太久才會生病，希望外界能理解憂鬱症病人和其他疾病患者同樣備受煎熬，都在承受著「疼痛折磨」而不是「無病呻吟」。

趙露思大年初一發文談憂鬱症的日常。（翻攝自微博）趙露思大年初一發文談憂鬱症的日常。（翻攝自微博）

趙露思大年初一的日常分享引起粉絲熱烈的回應，不少粉絲把她當寶貝，祝福她「新年快樂！天天開心，做自己的向日葵」、「平安健康，多愛自己做一個快樂寶貝」

還有人跟她約定了「要越來越好！越來越幸福」。

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