假釋後首次報到 鈕承澤現身台北地檢署

鈕承澤搭車抵達台北地檢署。（記者吳昇儒攝）

〔記者吳昇儒／台北報導〕導演鈕承澤因性侵女工作人員被判刑4年定讞，2021年前往花蓮監獄報到入監，服刑3年2月後，於去年12月間第4度申請假釋，獲得矯正署假釋審議委員會核准。台北地檢署與花蓮監獄聯繫後，採「春節專案」加快速度辦理，今日上午離開監獄，下午到台北地檢署執行科報到。鈕承澤離開時，不願受訪，僅說「謝謝大家，新年快樂」。

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鈕目前執行日數已近3年2月，依法接受相關身心輔導與治療，符合刑法提報假釋規定，由花蓮監獄提報假釋審查會，按監獄行刑法與受刑人假釋實施辦法規定審查鈕的假釋並已核准，今日上午9時30分步出花蓮監獄，搭上友人的車輛往台北前進。

鈕承澤下午前往台北地檢署執行科報到。（記者吳昇儒攝）

下午3時5分，鈕承澤抵達台北地檢署執行科報到，經過1小時50分鐘後，走出執行科大門。

面對媒體訪問，鈕承澤則對著記者鞠躬，並說「謝謝大家，新年快樂」隨即搭車離去。

台北地檢署表示，鈕承澤假釋至執行科報到後，由執行其案件之觀護人告知有關保護管束中相關規定及應遵守事項，並提醒其勿重蹈覆轍。該案經花蓮監獄之「再犯危險評估報告」認定屬低再犯，觀護處遇小組討論評估後，未對他實施科技設備監控。

但因鈕承澤是犯性侵害案件，故會施予密集觀護處遇措施，必須接受觀護人室會銜轄區婦幼警察隊及家庭暴力暨性侵害防治中心、警分局、派出所等建立的社會安全監督網絡；遵守包含需定期向警局（派出所）報到、接受身心治療或輔導教育、酒測、禁止其接觸被害人及必要時施予測謊等處遇措施，俾以協助鈕順利復歸社會。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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