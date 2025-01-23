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娛樂 電影

鈕承澤9點半走出花蓮監獄 拿著芋頭盆栽「終於可以陪媽媽過年」

鈕承澤上午9點半出獄，離開監獄大門時露出笑容，手上捧著自己種的吉安特產檳榔心芋頭的盆栽。（記者花孟璟攝）鈕承澤上午9點半出獄，離開監獄大門時露出笑容，手上捧著自己種的吉安特產檳榔心芋頭的盆栽。（記者花孟璟攝）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕導演鈕承澤性侵女工作人員被判刑4年定讞，2021年前往花蓮監獄報到入監，服刑3年5個月後於去年12月間第4度申請假釋，獲矯正署假釋審議委員會核准，今天上午9點半走出花蓮監獄，手上還拿著在監獄內自己手植的吉安芋頭盆栽回去當紀念，鈕承澤面對媒體守候、回答「終於可以回家陪媽過年」、「謝謝」，隨即走上花蓮友人來接的車輛離去。

鈕承澤上午9點半出獄，離開監獄大門時露出笑容。（記者花孟璟攝）鈕承澤上午9點半出獄，離開監獄大門時露出笑容。（記者花孟璟攝）

鈕承澤上午9點半出獄，離開監獄大門時露出笑容。（記者花孟璟攝）鈕承澤上午9點半出獄，離開監獄大門時露出笑容。（記者花孟璟攝）

鈕承澤上午9點半出獄，離開監獄大門時露出笑容。（記者花孟璟攝）鈕承澤上午9點半出獄，離開監獄大門時露出笑容。（記者花孟璟攝）

鈕承澤在服刑3年5月後終於獲假釋出獄，原定上午9點至9點10分之間出獄，由於辦理出監手續稍微延後，9點半才步出監獄大門，走出監獄時面露開心的表情，迎著陽光、手上還拿著一小盆自己在監獄內種的吉安芋頭盆栽，走向來接他的花蓮友人。

鈕承澤上午9點半出獄，離開監獄大門時露出笑容。（記者花孟璟攝）鈕承澤上午9點半出獄，離開監獄大門時露出笑容。（記者花孟璟攝）

鈕承澤上午9點半出獄，離開監獄大門時露出笑容。（記者花孟璟攝）鈕承澤上午9點半出獄，離開監獄大門時露出笑容。（記者花孟璟攝）

鈕承澤上午9點半出獄，離開監獄大門時露出笑容。（記者花孟璟攝）鈕承澤上午9點半出獄，離開監獄大門時露出笑容。（記者花孟璟攝）

面對大批媒體守候，鈕承澤只有不斷地拱手「謝謝、謝謝大家」，也表示終於能回家過年，也說盆栽是他種的。

鈕承澤的花蓮友人在監獄門口等候他出獄。（記者花孟璟攝）鈕承澤的花蓮友人在監獄門口等候他出獄。（記者花孟璟攝）

鈕承澤去年12月申請假釋，因鈕合計執行日數已近3年5個月，並依法接受相關身心輔導與治療，符合刑法提報假釋規定，由花蓮監獄提報假釋審查會，按監獄行刑法與受刑人假釋實施辦法規定，審查鈕的假釋並已核准，由台北地院開立執行保護管束命令，監獄上午依法辦理釋放程序。

鈕承澤在花蓮監獄服刑3年5月，今天假釋出獄。（記者花孟璟攝）鈕承澤在花蓮監獄服刑3年5月，今天假釋出獄。（記者花孟璟攝）

鈕承澤上午出獄，面對外界詢問只是不斷的拱手說謝謝。（記者花孟璟攝）鈕承澤上午出獄，面對外界詢問只是不斷的拱手說謝謝。（記者花孟璟攝）

鈕承澤上午出獄，面對外界詢問只是不斷的說謝謝。（記者花孟璟攝）鈕承澤上午出獄，面對外界詢問只是不斷的說謝謝。（記者花孟璟攝）

花蓮監獄表示，鈕承澤上午出獄後，必須在24小時內向台北地檢署報到，接受保護管束，每月也須到地檢署報到一次。

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

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