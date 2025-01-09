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娛樂 最新消息

渣男洞房花燭夜烙狠話 楊紫當眾抓姦

渣男洞房花燭夜烙狠話 楊紫當眾抓姦楊紫（左）、李現二度合作《國色芳華》默契十足。（LINE TV提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「童顏CP」楊紫、李現二搭主演古裝劇《國色芳華》，講述擅長培育牡丹的商戶之女與被稱作「天下第一貪官」組成匠人與投資人的絕妙搭檔，譜寫盛世繁華的勵志傳奇故事。提及印象最深刻的戲，李現表示是大婚後幫楊紫脫去頭飾及衣服的過程，害羞講法引發全場騷動，讓李現連忙澄清：「不是，我想說的是狀態！」楊紫也跳出來救場說：「不能播！」引發一陣爆笑。

渣男洞房花燭夜烙狠話 楊紫當眾抓姦楊紫在《國色芳華》飾演出身商戶之家的何惟芳。（LINE TV提供）

劇中，楊紫以千金之軀嫁入官家劉宅，只為換取貢藥為救活病重母親，殊不知成親當天，不僅沒有被依禮制接待，無設宴、不從正門入，公婆還當面清點他的嫁妝，新郎更是喝得酩酊大醉被拖來成親，洞房花燭夜時，更對新嫁娘下狠話「我們就是有名無實」便揚長而去，後來楊紫在李現的協助下設局和離，當眾抓姦丈夫劉暢與舊愛郡主行不軌之事，明快的劇情節奏及精湛演技，光是預告就讓觀眾大讚「真的是年度大劇」

談起二搭，楊紫大讚李現變得更加成熟，「5年前我們可能嘻嘻哈哈的那種，但現在現場，我們兩個更多討論一些比如技術上的東西，或是這一場戲怎麼走，會給我很多不一樣的火花，發現彼此更加進步了。」李現則誇楊紫：「她還是跟5年前一樣認真專業，在現場的心態都沒有變，這麼多年一路合作過來，不遲到、不早退、對詞的熟悉程度、專業態度，綜合得分最高的就是楊紫，不忘詞又表演得好，這一定是下了很多功夫。」互相稱讚對方敬業，能彼此激勵，重燃CP火花。

渣男洞房花燭夜烙狠話 楊紫當眾抓姦李現在《國色芳華》飾演「花鳥使」蔣長揚。（LINE TV提供）

《國色芳華》為忠實呈現大唐風華，劇組斥資搭建佔地7萬坪、百棟建築的拍攝現場，耗費近一年的時間製作1500套戲服，各個演員也都在「禮儀姿態」上下足功夫，楊紫透露：「我們去學插花、包括學習焚香，他（李現）還去學古箏、書法，禮儀老師拿了壁畫，讓我們去看，那個手勢是怎麼樣擺的，盡力去還原當年的一些東西。」也讓外界更加期待劇集呈現。《國色芳華》自1月8日起，LINE TV每天晚上8點播出。

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