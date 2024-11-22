人設大翻車！王寶強電影大賣卻「翻臉不認帳」 遭控詐欺金額達4.5億

王寶強被控詐欺。（翻攝自微博）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星王寶強去年7月執導電影《八角籠中》時，曾公開表示要資助劇中的年輕演員上大學，沒想到上個月卻被爆出根本沒資助，甚至還失聯1年多，慈善人設大翻車。如今時隔一個多月，他再度被控詐騙金額，金額高達1億人民幣（近4.5億台幣）。

王寶強近日遭合作的格鬥俱樂部負責人指控詐騙，據悉，俱樂部負責人在報案時同步拍攝影片，為了《八角籠中》的拍攝投入大量的人力、物力與財力資源，投入的資金超過數百萬人民幣，約好票房收益的5%作為回報。

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王寶強。（翻攝自微博）

然而，《八角籠中》票房最終高達22億元（約99億台幣），王寶強卻未向俱樂部支付任何分成或報酬，怒控王寶強採取「欺騙、拉攏及開空頭支票」等方式贏得信任，但在電影大賣後卻「翻臉不認賬」，為了維護權益才選擇報警處理。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

☆警政署為加強預防詐欺犯罪，設立「反詐騙諮詢專線165」電話，提供民眾諮詢。☆

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