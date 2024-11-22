《魔法壞女巫》爛番茄超好評開盤！「粉紅配綠就是潮」首映看哭觀眾

辛西婭艾利沃（左）和亞莉安娜在《魔法壞女巫》帶領觀眾一窺奧茲國希茲大學中兩個年輕女孩的冒險旅程。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕被看好成為北美年底票房黑馬的奇幻壓軸鉅片《魔法壞女巫》已於全台上映，電影在知名影評網站「爛番茄」開盤獲得91%的好評新鮮度、代表觀眾的爆米花指數更有高達99%的滿意指數，評價口碑超級好。

《魔法壞女巫》在爛番茄開盤無論影評或觀眾都有絕佳好評。（翻攝自爛番茄網站）

電影改編自風靡20年的音樂劇《女巫前傳》，並找來流行天后亞莉安娜飾演好女巫「格琳達」，葛萊美獎、東尼獎得主辛西婭艾利沃飾演飾演西方壞女巫「艾法芭」，一同揭開《綠野仙蹤》童話故事中的女巫起源故事，帶領觀眾一窺奧茲國希茲大學中兩個年輕女孩的冒險旅程。

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許維恩（左起）、王家梁和許菲菲一家人出席《魔法壞女巫》台灣首映。（UIP提供）

阿部瑪利亞出席《魔法壞女巫》台灣首映。（UIP提供）

該片前晚（20日）也在台舉辦盛大的「粉紅配綠就是潮」首映活動，特別邀請到明星一家許維恩、王家梁和許菲菲以及日籍女星阿部瑪利亞、還有一票KOL出席，不少人看完電影感動落淚，拍手叫好大推，直言電影場面壯觀場景精緻、歌曲好聽洗腦，一定要進戲院看大銀幕才能身歷其境的感受到奧茲國奇幻世界所要呈現的氛圍。

《魔法壞女巫》台美同步上映中。

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