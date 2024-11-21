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娛樂 歐美

川普親自帶貨！限量版「美國雄鷹」吉他火熱開搶

〔編譯陳成良／綜合報導〕即將就職的美國總統川普20日在其社群媒體平台Truth Social上宣布，將推出限量版「45號」吉他，預計很快開始銷售。這款吉他以「美國雄鷹」（American Eagle）系列推出，包含木吉他及電吉他兩種款式，每種款式僅限量生產1300把。

川普再出招，限量版「美國雄鷹」吉他驚艷登場。（圖取自Truth Social）川普再出招，限量版「美國雄鷹」吉他驚艷登場。（圖取自Truth Social）

《福斯財經》（Fox Business）報導，川普在Truth Social上表示：「即將推出！限量版『45號』吉他。木吉他及電吉他每款僅生產1300把——部分親筆簽名！」

「美國雄鷹」系列吉他的琴頸鑲嵌著以「真珠」製成的「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）字樣，琴頭則印有象徵川普擔任第45任美國總統的「45」字樣。設計上還結合美國國旗與白頭鷹圖樣，展現濃厚的愛國風格。

根據銷售網站資訊，部分吉他為川普親筆簽名版，售價高達10,000美元（約新台幣32.5萬元），僅限量275把。未簽名版的售價則為1250至1500美元（約新台幣4.1萬元至4.9萬元）之間，每款限量1000把。網站保證，所有「美國雄鷹」系列吉他將於聖誕節前交貨。

此外，網站還推出另一系列名為「總統系列」（Presidential Series）的吉他，該系列印有川普的名字，提供紅、黃、黑三色可選，售價約2000美元（約新台幣6.5萬元），但交貨時間可能長達六個月。

川普在過去的競選與總統任期內，便多次推出周邊商品。2024年3月，他曾呼籲支持者購買以鄉村歌手格林伍德（Lee Greenwood）愛國歌曲《上帝保佑美國》（God Bless the USA）為靈感的「上帝保佑美國聖經」（God Bless the USA Bible）。當時，他在Truth Social上寫道：「愉快的聖週！讓我們再次讓美國祈禱。隨著我們迎接耶穌受難日與復活節，我鼓勵大家購買一本《上帝保佑美國聖經》。」該書售價為59.99美元（約新台幣1950元）。

今年3月，川普曾呼籲支持者購買以鄉村歌手·格林伍德（右）愛國歌曲《上帝保佑美國》（God Bless the USA）為靈感的「上帝保佑美國聖經」。（圖取自Truth Socia）今年3月，川普曾呼籲支持者購買以鄉村歌手·格林伍德（右）愛國歌曲《上帝保佑美國》（God Bless the USA）為靈感的「上帝保佑美國聖經」。（圖取自Truth Socia）

除了吉他與聖經，川普還曾推出其他商品，包括印有他名字的紅色鉛筆、簽字筆組以及嘲諷民主黨籍的加州聯邦眾議員謝安達（Adam Schiff）的「鉛筆頸亞當·希夫」（Pencil-Neck Adam Schiff）T恤。

川普的這些商品一貫以限量與獨特性吸引支持者。他過去曾推出以宗教與政治主題為特色的產品，如印有《上帝保佑美國》愛國歌曲標誌的聖經，以及針對政治對手設計的T恤等。本次推出的限量版吉他系列，延續了這種策略，藉由愛國符號與個人品牌形象吸引更多支持者青睞。

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