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娛樂 最新消息

再聚成永別…連恩告別式「一世代」全到了 哈利哭到鼻子紅

連恩佩恩10月驚傳墜樓身亡，享年31歲。（路透）連恩佩恩10月驚傳墜樓身亡，享年31歲。（路透）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國天團「一世代」One Direction前成員連恩佩恩（Liam Payne）10月驚傳墜樓身亡，享年31歲，20日舉行葬禮，而一世代其他4位成員全員到齊，時隔5年重聚卻已是永別。

連恩佩恩告別式於20日舉行。（路透）連恩佩恩告別式於20日舉行。（路透）

哈利史泰爾斯。（路透）哈利史泰爾斯。（路透）

路易湯姆林森。（路透）路易湯姆林森。（路透）

據外媒報導，連恩的葬禮20日在英格蘭白金漢郡（Buckinghamshire）阿默舍姆（Amersham）的教堂舉行，告別式現場曝光，只見連恩的遺體放在一具深藍色棺材，裝飾著銀色把手和白色玫瑰，鮮花排成兒子、父親字樣致意，並由一輛馬車運送到現場。

奈爾霍蘭（右）。（路透）奈爾霍蘭（右）。（路透）

贊恩馬利克。（美聯社）贊恩馬利克。（美聯社）

一世代的另外4名成員奈爾霍蘭（Niall Horan）、哈利史泰爾斯（Harry Styles）、贊恩馬利克（Zayn Malik）、路易湯姆林森（Louis Tomlinson）全都到場，4人均身穿黑衣戴墨鏡出席，神情顯得十分沮喪，哈利更被拍下哭到鼻子紅腫的畫面。另外，連恩生前的女友凱西迪（Kate Cassidy）、前女友柯爾（Cheryl Cole）、知名主持人柯登（James Corden），以及一世代的前老闆西蒙高維爾（Simon Cowell）也都到場。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

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