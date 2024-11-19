Janet升格星媽「大兒子美國出道」 LA唸書和超大咖男神變好友

Janet化身「蔓越莓大廚」攜手廚房廢寶索艾克、陳竟飛示範感恩節料理。（優鮮沛提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕Janet今（19日）化身「蔓越莓大廚」攜手廚房廢寶索艾克、「Shane」陳竟飛示範感恩節料理，分享愛的告白。Janet透露大兒子Egan美國出道當童星，目前拍攝兩部電影已殺青，在家展現超強表演慾，笑說片酬不透露，「我經紀人應該可以抽成。」

以牛仔皮革褲裝現身的Janet身形相當纖細。（優鮮沛提供）

以牛仔皮革褲裝現身的Janet身形相當纖細，她透露自己在52公斤到57公斤間浮動，比較注意體態是否健康。她如往常當起空中飛人台美兩邊跑，希望2月能接到在紐約的工作，目前大兒子Egan在洛杉磯唸中文學校，「我現在等於在上課，我現在在學筆畫、Egan現在一年級，在美國比我還忙，開始拍戲了。」Egan還跟吳彥祖孩子同校，家長間經常交流，「他（吳彥祖）好看啊！他很愛吃蔓越莓，我們是朋友，他上次有回台灣跟韓哥，我們在夜市被偷拍，很帥很會煮飯。」

請繼續往下閱讀...

談起兒子拍戲契機，Janet透露自己看到了7歲小男生的角色試鏡，就問兒子有沒有興趣參加，表演慾強的Egan一口答應，在分別講述流產與阿茲海默症的電影中，擔起串起故事的靈魂人物，Janet給兒子很大空間，不想給壓力，「我沒有逼他，他拍得還蠻自然的，小孩背台詞不是問題，他很容易入戲。」

她也提到美國片方規定父母不能代管片酬，必須開立新帳戶，孩子18歲才能碰金流，不過她也笑：「我經紀人可以抽成！」而拍片現場有老師等專業人士在旁，確保孩子安全無虞，目前3歲的小兒子Dylan就讀西班牙跟中文雙語學校，仍在吃吃喝喝的階段，看不出特定興趣。

至於老公George感恩節左右將有新片公開，講述一群好友以為末日當前，決定放開一切糜爛度日，上演各式荒唐情節。Janet也趕緊公開喊話：「趕快找我拍戲，我真的只要有工作隨時飛回來。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法