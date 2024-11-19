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娛樂 最新消息

（影）楊謹華爆與工作人員「試吻戲」慘被刷 深受打擊痛哭

楊謹華。（資料照，記者潘少棠攝）楊謹華。（資料照，記者潘少棠攝）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台劇《影后》播出後，掀起許多討論，演員楊謹華、編導嚴藝文登上YouTube頻道《驚奇玩起來 AmazingTalker Show》，分享她們在演藝圈中的甘苦談。楊謹華自爆，曾有過要進組拍戲時，遭製作方要求試演三場戲，且需跟工作人員試戲，雖然她已盡力表現，最終卻還是被刷掉，讓她忍不住淚崩，「那是我第一次覺得很大的打擊，然後滿腦子問說為什麼。」

楊謹華曾入圍金鐘7次，可惜的是，先前每次都摃龜，今年終於如願奪下戲劇節目女配角獎。儘管她的演技備受肯定，她還是曾經有一連試鏡30次都沒上，「一開始進了這行也是有需要試鏡，也有被退貨的時候。」

楊謹華分享演藝圈甘苦談。（翻攝自YT）楊謹華分享演藝圈甘苦談。（翻攝自YT）

楊謹華也提到，有一次她與導演相談甚歡且已經簽約，卻突然遭到劇組質疑，要她再試3場戲，其中一場是和男主角的親密戲，但當時的男主角並不在現場，楊謹華只能和工作人員對戲，「當下已經沒有去想好或不好，我只想說要證明自己，我要演、我要爭取這個角色。」即便她盡全力表現，最終還是收到被刷掉的通知，她坦承，這是第一次覺得打擊很大。

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