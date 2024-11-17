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娛樂 日韓

Lisa粉絲穿婚紗求婚！萬人擠爆高雄巨蛋「搞黑白配」

Lisa粉絲「黑白配」穿出創意。（讀者提供）Lisa粉絲「黑白配」穿出創意。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國天團BLACKPINK的Lisa今天（17日）下午5點將在高雄巨蛋與粉絲同歡，目前場外已聚集許多歌迷，據悉此次高雄場的Dress Code為「黑白」，儘管只是黑白，但許多粉絲也盛裝打扮出席，當然也有人穿著粉色，要為來台的Lisa應援。

Lisa粉絲聚集高雄巨蛋場外。（讀者提供）Lisa粉絲聚集高雄巨蛋場外。（讀者提供）

Lisa粉絲各個創意十足，有女粉絲特別穿上黑色婚紗、舉著印有「戒指」的應援牌要來求婚。有人化身庫伊拉，完美符合「黑白配」的Dress Code設定，也有男粉絲更是穿上女僕裝，模樣十分俏皮，宛如嘉年華般的現場，沒注意看還以為是萬聖節活動。

Lisa男粉絲（中）盛裝打扮，驚豔現場歌迷，他與友人及弟弟一同參加盛會。（記者廖俐惠攝）Lisa男粉絲（中）盛裝打扮，驚豔現場歌迷，他與友人及弟弟一同參加盛會。（記者廖俐惠攝）

28歲的魏先生特別從台北南下，他分享喜歡BLACKPINK已經4年，Lisa一直是他最喜歡的成員，此次特別花了7800元朝聖，很期待能夠聽到Lisa的《Rockstar》感受她身為超級巨星的氣勢，更笑說自己已經把Lisa的歌聽得滾瓜爛熟，「非常期待可以與她在同個場合一起唱歌，一起進行見面會的活動！」他透露，演唱會結束後會直接搭客運返回台北，就算坐6小時、回到家都快天亮了也願意。

凱帝（左）與友人盛裝出席，力挺Lisa。（讀者提供）凱帝（左）與友人盛裝出席，力挺Lisa。（讀者提供）

至於另一位32歲的男粉絲凱帝今天特別穿上了《Rockstar》周邊衣服，還帶來了BLACKPINK與村上隆合作的應援鎚，「希望BLACKPINK儘快再來台灣，呼吸同一片空氣。」

Lisa今天在高雄巨蛋演出。（記者廖俐惠攝）Lisa今天在高雄巨蛋演出。（記者廖俐惠攝）

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