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娛樂 最新消息

呱吉怎麼了！合體「顏社」創辦人讓忠孝東路塞爆

〔記者張釔泠／台北報導〕北流主辦的「Soffee Days 北流好日子」於11 月 2、3日圓滿落幕，吸引超過3萬3千位愛好音樂的樂迷到訪北流，享受以「白日夢」發想設計的慵懶療癒週末。

國蛋（草原市務所提供）國蛋（草原市務所提供）

兩日演出分別邀請「紙博士」嘻哈歌手國蛋、民謠創作才子黃玠壓軸。國蛋不負專場一票難求的號召力，讓嘻哈迷們擠爆廣場，首日演出即在國蛋與全場合唱〈睡吧寶貝〉的熱鬧氛圍中，劃下意猶未盡的結尾。黃玠則於演出中幽默分享：「昨天擔任金音獎頒獎人後，前往北流新場館SUB與許多好朋友見面，但可能喝酒後太開心了，早上起床看到自己趴竿跳舞的影片，覺得真的是不應該再喝了。」台下笑翻。

黃玠（草原市務所提供）黃玠（草原市務所提供）

優河（草原市務所提供）優河（草原市務所提供）

海外嘉賓獻聲也是一大亮點，包含日本創作歌手「YUGA」優河時隔7年再次來台參與音樂節演出，除了演唱電視劇《妻子變成小學生》主題曲〈灯火〉外，也特別獻唱改編成帶有合成器音色的舞曲版〈夜來香〉，讓觀眾起身搖擺，三度來台的泰國甜美女唱作家mindfreakkk表示：「非常希望能在臺灣停留更長時間，為臺灣樂迷演奏更多歌曲。」更與最近入圍金音最佳新人獎的靈魂女聲Andr驚喜同台，演唱兩人合作的新歌〈Swapping Socks〉，帶來一小時誠意滿滿的演出。

顏社創辦人迪拉、呱吉（草原市務所提供）顏社創辦人迪拉、呱吉（草原市務所提供）

來吧！焙焙！、DSPS、LINION、露波合唱團等臺灣實力樂團也帶來多首人氣歌曲，搭配「北流好日子」現場慵懶氣氛，為演出增添閒適浪漫情懷。除了音樂演出，「Soffee Days 北流好日子」也規劃「說夢話主題講談」，顏社創辦人迪拉與好友呱吉，在午後時分帶來精彩有趣的講談分享，兩人的高人氣也讓忠孝東路側人行道幾乎爆滿，人氣Podcast《童話裡都是騙人的》更呼應本次「白日夢」主題，用華語流行金曲猜歌和粉絲互動，享受一個充滿旋律與暢聊的午後。

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