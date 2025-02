Lisa進軍好萊塢預告片曝光！造型大翻車 全網震驚：種族歧視？

羅子秦/核稿編輯

〔娛樂頻道/綜合報導〕韓團BLACKPINK成員Lisa今年2月成立個人公司「LLOUD」,同時宣布參演美國HBO劇《白蓮花大飯店3》,昨(11)日官方釋出預告片,不料,Lisa在劇中的造型卻引來大批網友吐嘈:「超土,是種族歧視嗎?」

Lisa在劇中的模樣令眾人震驚。(翻攝自IG、X)

影集《白蓮花大飯店3》預告片曝光,即使Lisa的鏡頭不到3秒,卻仍引起熱議。她在劇中飾演一名泰國的酒店服務人員,身穿土黃色制服,妝容樸素,頂著一頭中分黑髮對鏡頭露出甜美笑容,並用英文說:「Welcome to The White Lotus in Thailand」。模樣有別於以往的性感火辣,讓網友驚呼「差太多了吧」、「超級土」,甚至懷疑「歐美人又在搞種族歧視?」不過也有粉絲相當期待Lisa的戲劇處女秀,希望她能在演員界大放異彩。

Lisa在劇中飾演泰國酒店服務生。(翻攝自X)

