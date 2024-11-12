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娛樂 最新消息

Lisa進軍好萊塢預告片曝光！造型大翻車 全網震驚：種族歧視？

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓團BLACKPINK成員Lisa今年2月成立個人公司「LLOUD」，同時宣布參演美國HBO劇《白蓮花大飯店3》，昨（11）日官方釋出預告片，不料，Lisa在劇中的造型卻引來大批網友吐嘈:「超土，是種族歧視嗎?」

Lisa在劇中的模樣令眾人震驚。（翻攝自IG、X）Lisa在劇中的模樣令眾人震驚。（翻攝自IG、X）

影集白蓮花大飯店3》預告片曝光，即使Lisa的鏡頭不到3秒，卻仍引起熱議。她在劇中飾演一名泰國的酒店服務人員，身穿土黃色制服，妝容樸素，頂著一頭中分黑髮對鏡頭露出甜美笑容，並用英文說：「Welcome to The White Lotus in Thailand」。模樣有別於以往的性感火辣，讓網友驚呼「差太多了吧」、「超級土」，甚至懷疑「歐美人又在搞種族歧視？」不過也有粉絲相當期待Lisa的戲劇處女秀，希望她能在演員界大放異彩。

Lisa在劇中飾演泰國酒店服務生。（翻攝自X）Lisa在劇中飾演泰國酒店服務生。（翻攝自X）

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