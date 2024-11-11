胡瓜犧牲形象露肚皮！遭地方媽媽襲擊「痛苦趴地」

〔記者林欣穎／台北報導〕《綜藝大集合》日前來到宜蘭冬山，今天節目一開始眾人就被可愛的水豚君環繞，胡瓜看到牠們吃飽喝足後原滾滾的肚子也靈機一動，邀請了地方媽媽們一起來挑戰「彈跳三層肉」，參賽者須將五十元銅板放置在肚臍的位置讓隊友能夠透過拍打他的肚皮使銅板翻面，沒想到媽媽們聽說要玩這個遊戲，立刻鎖定了大集合裡兩位最有肚量的大哥胡瓜和董至成。

胡瓜犧牲形象露肚皮。（民視提供）

兩人雖然非常不甘願但是依然為了粉絲犧牲了自己的肚皮，但沒想到媽媽們磨練多年的掌力絲毫不手軟，讓兩人在玩玩遊戲後肚子都留下了紅色的掌印，並痛苦地趴在地上大喊「實在太痛了！」

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除了可愛的水豚君，大家還在籃籃和慧如的介紹下認識了高貴的梵天雞和尚未被煮熟的薑母鴨，而兩人也和力準播了遊戲「雞頭鴨腳」要來讓大家挑戰，參賽者們需用橡皮繩連接，並在哨音響起後用鴨子走路的方式拔河，最快撞破氣球的隊伍獲勝。

胡瓜犧牲形象露肚皮。（民視提供）

這次的挑戰雖然是藝人隊奪下勝利，但是一位來自蘇澳海事的同學卻讓大家跌破眼鏡，在跳站過程中他與余祥銓展開對決，但哨音才剛響起余祥銓就被同學拉走，毫無反抗之力，一路被同學拖著走直到同學用頭撞破終點的氣球，原本大家以為是余祥銓實力太弱的關係，結果換成大集合的大力士ROCK出戰一就迎來一樣的局面。

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