美國總統賀錦麗敗選CNN抓戰犯 82歲拜登成老鼠屎

共和黨候選人川普復仇成功，再度入主白宮。（路透）

〔記者馮亦寧／台北報導〕美國總統大選落幕，原本呼聲頗高的民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）意外落馬，慘敗給共和黨候選人川普（Donald Trump），也讓川普復仇成功，再度入主白宮。

最慘的是，不但選舉人票輸了，連前兩屆都遙遙領先的普選票數也慘敗。有線電視網（CNN）分析賀錦麗敗選原因，抓住戰犯就是現任美國總統拜登（Joe Biden）惹的禍，當初就應該讓拜登遠離選戰，連邊都不要碰。

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CNN認為82歲的現任美國總統拜登是賀錦麗落選的最大原因。（法新社）

82歲的拜登在6月27日與川普的辯論會上表現得荒腔走板，不但老態畢現又恍神不斷，瘋狂扯賀錦麗後腿。原本民主黨大金主與高層希望讓拜登減少曝光，最好消失在媒體版面上，讓人完全忘記他就是現任美國總統。怎奈此舉讓拜登心裡不爽，選戰最後關頭接受 採訪時，忍不住嗆聲川普支持者是「垃圾」。逞一時口舌之快的拜登此時還不知道自己惹了滔天大禍，讓川普撿到槍，不但坐上垃圾車，還穿著垃圾工人背心演講，瞬間搖身「勞工代言人」。

投票當天拜登也不忘背刺賀錦麗，投票當天第一夫人吉兒拜登（Jill Biden）竟然穿了一身共和黨代表色的大紅套裝前去投票，民主黨高層直接傻眼。

民主黨候選人賀錦麗落選，CNN進行詳盡評論。（歐新社）

CNN認為拜登最大敗筆就在「不該參與今年總統大選（即使是造勢）」，如果他能連碰都不碰，讓出一些舞台，說不定對於賀錦麗團隊反倒是一大福音。CNN甚至認為就是因為拜登的「顧人怨」害慘了擔任副總統4年的賀錦麗入主白宮。

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