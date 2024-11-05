和富二代曖昧情無果！ 蘇晏霈揭「斷聯主因」否認見光死

蘇晏霈（左起）、侯怡君和謝瓊煖一起出席新戲《好運來》開鏡儀式。（民視提供）

〔記者蕭方綺／新北報導〕36歲蘇晏霈因陳美鳳牽線，7月底認愛燒肉店工作的富二代Scott，指出雙方處於「戀人未滿」關係，沒想到她今出席民視新八點檔《好運來》開鏡記者會，被問及戀情時坦言2人已是「斷聯狀況」，主要原因是雙方因工作忙碌漸行漸遠。另外，她4月計畫凍卵，做完全部檢查後卻突然有了新的領悟，打消凍卵計畫。

談及無緣的新歡Scott，蘇晏霈說彼此聊了2個多月，並非新聞報導後導致感情見光死，澄清2人出去單獨約會約3、4次，「後來我工作忙、他也忙，他回到家都半夜，要約出去比較難。」而這之間2人總共出去單獨約會約3、4次，她提到：「還沒深入相處，只是普通朋友，大家都衝刺事業，也許未來兜一圈，都會變更好的自己，到時候會再相遇。」

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蘇晏霈（右）7月時認了和富二代曖昧。（翻攝自臉書）

蘇晏霈表示現在事業心較重，在感情上也沒遇到真正的人，加上年紀關係，對象更是要慎選，所以如果遇到好的對象，也不排斥閃婚，「想婚的時間已經過了，我遇到好的對象、我覺得值得、身邊姐妹好朋友都喜歡就可以」。

此外，她4月本來計劃凍卵，該做的檢查都做完，卻因當時剛好在宣傳戲劇，怕身材浮腫，不想打排卵針，沒想到突然反悔，她說：「我若想生小孩就應該找對象趕快生，若凍過的卵子再過幾年放進我的房子（子宮）後，房子舊了還好懷上嗎？」因此決定暫停凍卵計畫。

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