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苗可麗不忍了！半年前才開罵 再對金曲樂團噴「驚人之語」

百合花（百合花提供）百合花（百合花提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲樂團百合花本週五舉辦演唱會，為了讓樂迷更了解新專輯裡的台語文字詞彙，特別打造一系列「台語小教室」教學影片，百合花表示：「這是我們第一次嘗試用比較搞笑的方式，介紹專輯裡幾個生活化的字詞，希望把台語的文字之美，結合搖滾音樂，繼續傳遞到不同角落。」

近期剛發行第三張專輯《萬事美妙》的百合花，展現不同風貌的台語搖滾姿態，有望成為明年金曲獎一匹黑馬，百合花謙虛表示：「很感謝能獲得各方支持喜愛，這也是我們成團10年來，能量最飽滿的一張作品，希望能以最搖滾的音樂風格，把台語創作帶到全新境界。」

樂團即將在11／8舉辦「萬事美妙」演唱會，主唱奕碩預告將會是專輯新歌全宇宙首演，同時還會準備一些驚喜給樂迷，鼓手奕欣則笑說：「雖然演過很多次專場，但唯獨這次好像整到自己，因為真的安排太多歌了，每次練團結束都喘到懷疑人生，為了這場演唱會，還特別去健身房集訓，甚至連我的教練也要來朝聖。」

百合花再度與苗可麗合體。（百合花提供）百合花再度與苗可麗合體。（百合花提供）

為了讓樂迷更熟識歌詞內容，百合花特地拍攝一系列「台語小教室」影音單元，以輕鬆幽默的方式，解說生活化的台語字詞。整個系列影片呈現另類喜感，一上線後就獲得熱烈好評，力讚百合花「真正創意與古錐。」不過拍攝過程中，也讓團員煞費不少心力，不但在公園假裝演出引來民眾圍觀，挑戰一邊開車一邊彈Bass也讓團員苦笑「拍到差點暈車。」

百合花（百合花提供）百合花（百合花提供）

百合花今年在大港開唱與苗可麗合體帶來精采演出，還在現場重現「罵人橋段」，萬人觀眾熱烈叫好。相隔半年，百合花再續緣分，帶著新專輯到苗可麗的《阿姐萬歲》獻唱〈拜六〉、〈顛倒是非〉，樂團也恭喜苗可麗今年喜獲兩座金鐘獎，奕碩表示：「上半年有機會跟可麗姐合作，是我們至高無上的榮幸，很開心她今年得到評審的肯定，是我們心中最佳女主角。」再次見到百合花，苗可麗也相當興奮，還笑稱「他們絕對是外星人派來台灣的音樂人」。

百合花（百合花提供）百合花（百合花提供）

隨著演唱會進入倒數，百合花也宣布將邀請餵飽豬主唱顏伯聖擔任嘉賓，餵飽豬是一組來自宜蘭的龐克樂團，顏伯聖更是奕碩從高中以來就一起聽團、練吉他的死黨，他表示：「能邀請學生時期就一起玩音樂的朋友當嘉賓是一件幸福的事，當天我們會一起演唱專輯裡的一首純粹、搖滾的歌曲，大家拭目以待！」

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