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F杯「最兇日文老師」長瀨昆妮 萬聖節紅到海外

長瀨昆妮（中）參加「高雄千人公益活動大遊行」並以俏護士造型出現。（經紀人提供）長瀨昆妮（中）參加「高雄千人公益活動大遊行」並以俏護士造型出現。（經紀人提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕先前擔任網紅連千毅女秘書而爆紅的「最兇日文老師」長瀨昆妮，努力經營自己的網紅事業，擁有精緻臉蛋及F罩杯傲人上圍的她，卻意外的是個努力型藝人。日前台灣受到康芮颱風影響，很多人原本準備好的萬聖節打扮都沒派上用場，長瀨昆妮卻連趕三場活動，從台灣一路工作到海外，讓人見識到她的敬業態度。

去年，長瀨昆妮從螢幕畫面走出來，直接面向人群。今年，除了原本的代言活動之外，長瀨昆妮更認真積極經營DJ事業，甚至紅到國外。積極學習當個好DJ的長瀨昆妮，在萬聖節期間先參加「高雄千人公益活動大遊行」並以俏護士造型出現，吸引眾人眼光。

長瀨昆妮身穿性感黑色短裙搭配過膝長靴。（經紀人提供）長瀨昆妮身穿性感黑色短裙搭配過膝長靴。（經紀人提供）

接著她隨即趕往台南夜店，以特務造型上台表演，出色表演不但贏得滿堂彩，還有許多客人紛紛獎勵小費。為了讓現場氣氛更熱烈長瀨昆妮直接拿起鈔票槍，瘋狂噴灑，現場嗨翻。

長瀨昆妮在台灣忙完，馬不停蹄趕到澳門。（經紀人提供）長瀨昆妮在台灣忙完，馬不停蹄趕到澳門。（經紀人提供）

長瀨昆妮在台灣忙完，馬不停蹄趕到澳門，以馬拉松方式工作，幾乎有41小時沒睡。不過她的付出是值得的，到了澳門之後，長瀨昆妮依舊人氣滿點，她以專業DJ身分登台，並受到現場觀眾的熱烈歡迎。

長瀨昆妮在澳門以DJ身分出現，現場氣氛熱烈。（經紀人提供）長瀨昆妮在澳門以DJ身分出現，現場氣氛熱烈。（經紀人提供）

雖然擁有美貌及美麗S曲線，但長瀨昆妮卻為了讓自己的事業更上一層樓，每次都認真學習，抱持著「永不放棄」的態度，不斷突破自我。

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