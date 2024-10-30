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展榮被嗆「難怪會停更」走心了！《獵人》給震撼教育：我會去看

展榮（左）、展瑞化身豬小弟、太菲鴨為《樂一通大戰外星人：粉紅末日》站台。（記者陳奕全攝）展榮（左）、展瑞化身豬小弟、太菲鴨為《樂一通大戰外星人：粉紅末日》站台。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕網紅展榮、展瑞最近話題不斷，先是因為《獵人》事件遭炎上，近日又被爆加入心靈成長團體，引發議論。他們今天（30日）受邀為動畫電影《樂一通大戰外星人：粉紅末日》站台，一開口就被虧「這是卡通還是動漫」，兩人坦言此次風波讓他們受到震撼教育，認為身為網紅心臟要夠強，當有影響力時更要謹言慎行。

展榮（左）、展瑞化身豬小弟、太菲鴨為《樂一通大戰外星人：粉紅末日》站台。（記者陳奕全攝）展榮（左）、展瑞化身豬小弟、太菲鴨為《樂一通大戰外星人：粉紅末日》站台。（記者陳奕全攝）

《樂一通大戰外星人：粉紅末日》描繪太菲鴨想成為網紅，上傳扭屁屁舞蹈影片卻反遭退粉，同為網紅的展榮、展瑞被問到最近因稱呼《獵人》為卡通而挨轟一事，展榮透露第一時間很認真看網友們的留言，過了一天之後發現能夠理解大家在說什麼，因為收藏許多《樂一通》娃娃、公仔的他，很能理解大家所說的「剝奪感」，最後決定拍影片與大家道歉，他也有意去看《獵人》。

展瑞（左起）、舞者Eleen及展榮化身《樂一通》角色，在首映會上一起「扭屁屁」。（記者陳奕全攝）展瑞（左起）、舞者Eleen及展榮化身《樂一通》角色，在首映會上一起「扭屁屁」。（記者陳奕全攝）

展瑞直言受到了震撼教育，「像是這次我想說豬小弟會不會有另一個名稱，怕被炎上！」展榮不諱言有些陰影，思考現在到底是卡通還是動畫。雖然對大家的意見都虛心接受，不過有網友留言「難怪會停更」、「這兩兄弟看了就討厭」，展榮承認自己走了心。

展榮（左）、展瑞正面回應最近的《獵人》、心靈課程風波。（記者陳奕全攝）展榮（左）、展瑞正面回應最近的《獵人》、心靈課程風波。（記者陳奕全攝）

身為網紅有不少無奈，展榮、展瑞異口同聲抱怨：「太正面被說太假，給大家正能量被說人要有喜怒哀樂，給喜怒哀樂被說看了不舒服，太理智怎麼怪怪的，一直笑說笑容太假，到底要怎麼辦！」展瑞認為當網紅心臟要夠強，展榮則是認為要注意言行舉止，必須好好做功課，接受所有人的指教，必要時遵循專業。

《樂一通大戰外星人：粉紅末日》在11月1日上映。

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