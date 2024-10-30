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娛樂 電視

日本旅遊達人首度揭「真面目」！林氏璧接主持談日本置產

〔記者林欣穎／台北報導〕日本旅遊達人林氏璧其另一個身分是前台大感染科醫師，如今他接下新主持《NOW生活攻略》，將與美女主播徐敏華一起探討旅遊、理財、健康等相關議題，過去他向來以口罩形象露面，這次更首度脫下口罩，以「真面目示人」。

《NOW生活攻略》由林氏璧（右）搭配徐敏華主持。（今日新聞NOWnews提供）《NOW生活攻略》由林氏璧（右）搭配徐敏華主持。（今日新聞NOWnews提供）

林氏璧幽默表示，以前一直想等到他長得像劉德華的時候，再把口罩拿掉，「可是我覺得應該是等不到這一天了，所以我想反正人生就這樣，第一次主持節目就也第一次正式以真面目示人。」

《NOW生活攻略》另一個主持人徐敏華，則是從主播轉戰今日新聞NOWnews擔任主持人，自認沖繩狂熱者的她笑說：「我不在台灣的日子可能就在沖繩，相信跟林氏璧搭檔能有新火花。」林氏璧也邀請眾多好友一起上節目，像是一樣熱愛日本旅遊的網紅視網膜，三個日本通暢聊日本吃喝玩樂。

節目一大重點還有財經話題，林氏壁提到：「這個節目想要加入理財，像是日本置產，但我跟老婆有討論過不要公布，畢竟怕會有模仿效應。我覺得投資的東西不要宣傳，告訴大家資訊，大家要自己做功課。過去有些人到海外投資，但最後也沒消息，像是網紅，但他們是為了聲量，跟真的置產是不一樣的。」

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